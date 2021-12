Dos reclusos fallecieron y tres resultaron lesionados por incendio en exComcar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos reclusos del exComcar fallecieron esta mañana debido a un incendio que se desarrolló en una celda del módulo 4, informó Telenoche (Canal 4) y confirmó a El País Pablo Benítez, vocero de Bomberos.

Sobre las 06:00 horas, efectivos fueron alertados por el incendio en el centro penitenciario. Al llegar al lugar fue extinguido por funcionarios y ventilado el espacio. "Fue todo muy rápido", dijo Benítez sobre el desarrollo del foco, que no afectó a otras celdas. Por el momento, se desarrolla la investigación de Bomberos para conocer el origen del incendio.



Dos reclusos de esa celda, de 44 y 49 años, no pudieron sobrevivir al incendio. Los otros tres resultaron lesionados "graves con compromiso de vías aéreas", indicaron a El País desde el Ministerio del Interior.

Entrada principal al ex complejo carcelario Santiago Vázquez. Foto: Francisco Flores

Agregaron desde Interior que "no hay indicios, en principio, de agresiones ni enfrentamientos", ya que la celda "estaba cerrada y no se detectaron boquetes".



La cartera que dirige Luis Alberto Heber investiga el hecho, al mismo tiempo que puntualiza que en ese sector se alojan reclusos que realizan comisiones laborales, considerados con un perfil "no conflictivo".