Policía amplió el área de búsqueda del cuerpo de Amparo Fernández en Florida 

El Director Nacional de la Policía Mario Layera dijo este miércoles que se amplió el área de búsqueda del cuerpo de Amparo Fernández en el departamento de Florida tras el hallazgo de elementos que podrían estar relacionados a la desaparición de la mujer.

Por este caso fue imputado el 5 de julio con 180 días de prisión preventiva un hombre de 34 años como principal sospechoso de la desaparición de Fernández.



El hombre fue imputado por "la presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio en calidad de autor", según la sentencia.



Layera dijo desde Paysandú y en rueda de prensa que "se está buscando" y que hasta ahora se "trabajó con la identificación de la persona supuestamente imputada del hecho y sobre las declaraciones que realizó a la Fiscalía en el momento que fue indagado sobre lo que habría realizado con el cuerpo de la víctima y que supuestamente lo había arrojado al arroyo que hay en la zona en un momento donde hay una gran crecida de agua".



"La búsqueda se enfocó en esa situación después que bajaron las aguas con personal especializado para poder hacerlo en el interior de cauce del agua", indicó.



Layera indicó que en esa zona hasta el momento "no se encontraron indicios" pero que la búsqueda en ese lugar continúa porque "la crecida fue muy importante y pudo haber habido un gran arrastre".



Por otra parte señaló que "surgieron elementos, indicios materiales" nuevos que "fueron encontrados fuera de la zona" que señaló el imputado en sus declaraciones. "Eso nos crea otro escenario diferente que debemos cubrir entonces vamos a continuar trabajando en esa zona a los efectos de verificar de que no esté el cuerpo en esos lugares".



Consultado sobre si estos nuevos elementos pertenecen a Fernández Layera dijo: "No quiero realizar una afirmación tan positiva en ese sentido porque los elementos y esos indicios los maneja el fiscal que está trabajando en la causa".