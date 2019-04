Perros mataron decenas de ovejas en chacra de Melo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un ataque feroz, un grupo de perros mató más de 30 ovejas en una chacra ubicada cerca de la ciudad de Melo. El hecho ocurrió en la madrugada, en un campo ubicado por la ruta 7 a Centurión, a los fondos de los predios del aserradero de la familia Trona.

Javier Stinger, propietario de 30 hectáreas en las chacras de Melo, tenía 130 ovejas que hacía pocos días había largado en ese predio para limpiar las malezas, pero las mismas fueron atacadas. Los canes mataron 32 ovejas y más de 10 quedaron heridas.



Unos diez ovinos lastimados por las mordidas de los perros quedaron agonizando en medio del campo y debieron ser sacrificados por el dueño, al tiempo que otras murieron ahogadas en un cauce de agua, por lo que se presume que los canes primero corretearon a los lanares por todo el campo, cayendo varias de ellas a una zanja.

El propietario.

Stinger lamentó el episodio señalando que “en un país donde el debate son las jineteadas y dos caballos que se murieron accidentalmente, los animalistas y las autoridades olviden este tipo de cosas que pasan todos los días en campaña. Se hace la vista gorda de lo que realmente sucede en el campo con los perros salvajes, a nadie le importa”.



“Los perros no aparecieron, y se presume que vienen del casco urbano de la ciudad para provocar estos destrozos en las majadas de chacras linderas a Melo. No matan para comer, solo por matarlas”, indicó.



El productor afectado manifestó que no fue solo él quien tuvo la mala suerte del ataque de los perros salvajes: otros vecinos ya denunciaron estos episodios tras atravesar situaciones similares en días pasados.