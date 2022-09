Parentini le dijo al policía que encontró las cartas que matar a un ministro sería “algo histórico”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El policía que realizó la requisa de las cartas de amenazas de Erwin “Coco” Parentini declaró la semana pasada ante Fiscalía sobre el hallazgo: “El 9 de julio se procedió a realizar la inspección de la celda N° 12 del sector b (de Parentini) donde no se incautó nada y ante la curiosidad de su comportamiento se revisó su libreta de anotaciones y se encontraron dos cartas que claramente exhibían amenazas”.

El oficial le preguntó al privado de libertad qué eran esas cartas y Parentini respondió: “Llevátelas y leelas”. En las que estaban dirigidas al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, el delincuente expresaba: “Por más que vos quieras ponerte la capa de ‘Batman’ sos de carne y hueso por lo tanto te cabe plomo. No subestimes a los presos”.



Intimidó a los jerarcas diciendo que tenía muchos amigos que estaban por obtener su libertad y ellos “van al mismo shopping, al mismo estadio, cine, rambla, etcétera” que Heber y Mendoza.



Luego de que el oficial leyó las cartas con las amenazas -que estaban junto a otras dirigidas a la madre, amigos e hijas de Parentini- le preguntó al privado por qué querría matar a un ministro y a un director nacional. “Es algo histórico, no se hizo nunca en Uruguay y yo quiero dejar mi huella”, respondió el delincuente.



Parentini es uno de los presos más vigilados por los policías penitenciarios, porque no solo organizó un homicidio y una ataque mediante llamadas telefónicas desde la cárcel, sino que ya le requisaron celulares, armas y cortes carcelarios. Además estuvo involucrado en motines y en una muerte que ocurrió detrás de las rejas.

“Es un preso que no tiene nada que perder en el sistema penitenciario -declaró el oficial- porque está condenado a 87 años de prisión. Considero que si alguien puede hacer algo malo es él”.



Cuando el fiscal Romero le preguntó al policía cuál creía que fuera el objetivo de Parentini con las cartas, el oficial explicó que el privado de libertad debe estar buscando que lo cambien a otra unidad, dado que la N° 25 del ex Comcar -en la que está ahora- tiene un régimen de máxima seguridad, por lo que las prohibiciones son más severas.



Junto con Parentini, que tiene 31 años, están internados otros 11 reclusos que son los más peligrosos para el IN y que, mediante medidas limitativas, viven sin posibilidad de comunicarse entre sí.



“Yo pienso que él no quiere estar en ese establecimiento y el motivo puntual es la obtención del teléfono celular” para comunicarse con el exterior, declaró a su vez el director de la unidad, Fabio Díaz, a Romano.



Por otro lado, el abogado del barrabrava, Sebastián Puppo, dijo a El País que su cliente explicó al fiscal que la intención de las cartas era “un descargo producto del encierro”.



“Se puso a escribir así como escribe a la familia”, aseguró el abogado, y dijo que las cartas las había escrito hacía más de un mes y salieron a la luz cuando las incautó el policía.



“Esto es un delito menor al lado de todo lo que yo hice”, le dijo Parentini a Romano cuando declaró.



La investigación que realiza el fiscal busca esclarecer si las cartas mediante las que se amenazó a los jerarcas fueron requisadas por la Policía o entregadas por Parentini, porque esto genera diferencias en la configuración del delito. Puppo afirmó que no cree que en este caso haya un crimen y que se archivará el caso.

También subrayó que “le extrañó” la demora en la comunicación al director del INR. El director de la unidad envió las cartas de amenaza -a través del sistema formal- al día siguiente de que las requisaran -el 10 de julio-, pero Mendoza tomó conocimiento de ellas el 15 de agosto, según lo que declaró a Fiscalía. Él fue quien luego llamó al ministro Heber a contarle.



“Fue el propio Ministerio del Interior quien reveló que había sido Parentini”, apuntó el abogado y criticó que eso fue lo que llevó a que se le diera trascendencia al tema.



Una fuente de la investigación sostuvo que lo que declaró el policía y el director de la unidad sobre los motivos de las amenazas “son interpretaciones”, porque “en ningún momento las cartas dicen que él quiere salir de ahí”. Y agregó que si él hubiera querido amenazar a Heber y Mendoza, hubiera mandado a alguien a hacerlo como ya lo hizo en otros casos.



“Lo que debe buscar es extender el tiempo de visita, tener algunas llamadas más y tener relacionamiento con otros presos”, detalló la fuente.

“Desde hace cinco años vivo un acoso policial”, escribió el barra



Erwin “Coco” Parentini escribió dos cartas, la segunda de ellas lamentando su vida en la Unidad N°25.



Para el señor Heber y Mendoza. Tarda pero llega.



En esta carta quería expresarme por lo que estoy pasando les habla Erwin Parentini, alias “Coco”.



Desde hace 5 años vengo viviendo un acoso policial, aislamientos en todos los lugares de mi país, castigos falsos, represión, etcétera.



Si bien no soy un santo y me hago cargo de todo lo que hice, ya lo estoy pagando con cárcel.



Me han transformado en “modo bicho” y pretenden me comporte como un ser humano, aislándome de los presos, durmiendo engrilletado de pies y manos, reprimido con más de 50 disparos de bala de goma y muchas cosas más.



No somos todos pichis como dicen, si bien los hay, tienen que saber discernir.



Si el hombre llegó a la luna, imagínese un cerebro horas encerrado a lo que puede llegar.



Se los digo por experiencia propia.



El aislamiento de uno de la familia genera más violencia.



No se olviden que muchos presos que son conocidos se van en libertad y van a los mismos shopping, rambla, estadio, que ustedes.