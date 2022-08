La ONG de Ravi Shankar pidió a víctimas proteger El Arte de Vivir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de que el domingo El País publicara las denuncias de acoso y abuso dentro de la ONG, El arte de vivir (ADV), la organización publicó un comunicado en sus redes sociales sobre el tema. De las cinco mujeres denunciantes, dos son uruguayas, dos argentinas y una brasileña.

A través de la misiva, ADV aseguró responsabilizarse por lo que “sucede dentro” y enfatizó que tras las denuncias de las conductas “contrarias” a los valores de la organización se dispuso la “suspensión definitiva” del instructor.



El comunicado remarca que no se hizo pública la resolución por “respeto a las personas afectadas y para no interferir con posibles procesos judiciales”.



“Como organización no podemos caratular los hechos ni comunicarlos públicamente hasta tanto no haya una denuncia en la justicia”, justificaron.

En un comunicado interno enviado a los instructores de Argentina, la organización aseguró no haber “recibido ninguna notificación judicial” sobre el proceso y señaló que “hay personas difundiendo información que es incorrecta y perjudica a la institución”. Al momento de publicar los mensajes en sus redes, se limitaron los comentarios en Uruguay, por lo que no cualquier persona puede intervenir.



En este contexto, las uruguayas afectadas por la situación dijeron El País que en los meses que transcurrieron luego de que ellas presentaron las denuncias, la organización eligió bajar el tono de los mensajes y no fue claro sobre qué estaba sucediendo hasta que ellas rompieron en silencio.

La videoconferencia

El 9 de abril, a través de una reunión realizada por video conferencia, Ravi Shankar se reunió con las denunciantes. De la reunión de 31 minutos, fragmento de cinco minutos fue publicado por O Globo, en los que las denuniciantes interpelan al gurú que les asegura que Paramtej está muy afectado por la situación.



En el video completo al que accedió El País, Shankar aseguró: “cuando apretamso a esta persona, empezó con tendencias suicidas, porque el no es este tipo de persona”.



Y continuó: “No quiero que nadie se suicide, por eso voy a ir en esa dirección, tengo la responsabilidad de reformar a la gente; tanto hombres como mujeres competen errores, sin duda... pero si existe alfuna chance de reformarlos, de corregirlos, debemos dársela, ¿están de acuerdo conmigo?”.

En la misma conversación el líder espiritual remarcó: “Quiero que dejen ir el pasado y no se queden atascadas en el enojo y la frustración, porque eso la hace verse tristes y no las quiero tristes”.



Shankar pidió a las mujeres proteger al ADV, sin embargo ellas replicaron: “se hicieron reuniones donde se disminuyó y se dijo que no había sido abuso, sino un desliz por parte de Swamini y la verdad es que hoy no estamos acá para cuidar la institución, sino para apoyar a las víctimas”.