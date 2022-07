Niña de 9 años fue herida de bala; sospechan que ataque fue por conflicto entre bandas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una niña de nueve años recibió un tiro en la pierna el lunes por la noche en Flor de Maroñas. La Policía presume que fueron más de dos personas quienes dispararon hacia la casa -ubicada entre las calles Chayos y Oyarbide- donde se encontraba la menor con tres familiares mayores de edad. Ellos fueron los que llamaron al 911 para solicitar asistencia porque “había disparos”.

El ataque con armas de fuego dejó varios impactos de bala en la fachada de la casa, en una de las ventanas y se hallaron también vainas en el suelo.

Hipótesis

Fuentes del caso dijeron a El País que una de las líneas de investigación es que este episodio está asociado al conflicto de larga data entre dos bandas criminales que residen en el barrio de Villa Española.



Este conflicto, además, derivó en el homicidio violento de un hombre en Parque Guaraní el mismo lunes al mediodía. La Policía halló a la víctima calcinada adentro de la caja de un vehículo utilitario.



La hipótesis es que el ataque a la casa donde estaba la niña y otros familiares se trató de una “venganza” de una de las bandas criminales debido al homicidio, por lo que se investiga si alguno de los miembros de la familia forma parte de la banda contraria o está involucrado de alguna manera en esta.



Efectivos policiales dialogaron con la madre de la menor, de 49 años, y ella les explicó que caminaba por el lugar, escuchó detonaciones y cuando llegó a su casa su hija de nueve años estaba herida, por lo que la llevó a un centro asistencial.

MIRA TAMBIÉN Buscan al asesino de una madre y su hija de cuatro años en Colonia Nicolich

Luego de ser asistida en la policlínica de Malinas, fue diagnosticada con “herida de arma de fuego en miembro inferior izquierdo con entrada y salida” de bala.



Aunque la herida no fue de gravedad, la niña fue trasladada al Hospital Pereira Rossell.

Tercera vez en el año

El 5 de junio una niña de ocho años fue herida de bala en Villa Española alrededor de las 22 horas. Estaba en una pensión -entre las calles General Cipriano Miró y Túnez- con su familia cuando una bala ingresó por el cielorraso y rozó su cabeza. La herida fue superficial, no perforó ni fracturó el cráneo.



Su padre, quien la trasladó al Hospital Pasteur, dijo a Canal 12 que la menor estaba acostada con su madre y de repente sintieron un estruendo en el techo. “Mi señora me dice, prendé la luz que no fue una pedrada y había sido una bala que le había impactado en la cabeza a mi hija”, contó el hombre.



La niña lloraba de dolor, pero estaba consciente y el padre salió a la calle a pedir ayuda a un vehículo que pasaba por el lugar. El hombre también contó que son frecuentes los tiroteos en la zona: “Todos los días se escuchan disparos de todo tipo, después de esto yo ya me voy de acá”. La niña luego le dijo a su padre que tenía temor de volver a su casa.



En febrero de este año también hubo un niño víctima de un tiroteo. Sucedió en Malvín Norte y el niño de ocho años fue herido de forma superficial en un hombro. Según informaron testigos al Ministerio del Interior, el menor jugaba en la calle y en determinado momento se escucharon las detonaciones.



Mientras la Policía buscaba indicios, hallaron a los dos hombres que dispararon, y tras esto se inició una persecución. Los agentes finalmente detuvieron a un hombre de 43 años que tenía tres antecedentes penales y a otro de 29. Les incautaron una pistola, un chaleco antibalas y municiones varias.