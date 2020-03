Murió policía que recibió disparo en intento de rapiña; Interior dice que el caso será aclarado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La policía Daniela da Silva, de 31 años, llegaba a su casa en la tarde del viernes 6. Estaba uniformada. Un rato antes había terminado su puesto de custodia en una sede diplomática.

Dos delincuentes en moto intentaron rapiñarle el arma. Uno de los asaltantes le disparó en el cuello. Desde unos 30 metros, la pareja de Da Silva —también policía— vio el atraco. Extrajo su arma y disparó hacia los rapiñeros. Los delincuentes huyeron. Ella quedó caída en el lugar. Un tiro le impactó en el cuello. Su arma no fue hallada, según dijo a El País el fiscal especializado en Homicidios, Juan Gómez.



La mujer fue trasladada a la policlínica de Capitán Tula y de ahí al Hospital Policial, donde fue intervenida. Se encontraba en grave estado.



Ayer falleció. Su muerte enlutó y generó dolor en la familia policial. Da Silva tenía pareja y una hija pequeña producto de una relación anterior.



Hace poco se había recibido de auxiliar de Enfermería y planeaba ingresar a trabajar en el Hospital Policial.



El velatorio se realizará mañana en la empresa Forestier Pose, entre las 7:00 y las 11:00 horas. Después el cuerpo será trasladado al Cementerio del Norte, donde recibirá honores de la Policía.



El ministro del Interior, Jorge Larrañaga anunció que participará de la ceremonia.



El homicidio de Da Silva se enmarca en una escalada de violencia contra policías en el último año, con el propósito de rapiñar las armas y los chalecos antibalas.



El 5 de febrero, el Ministerio del Interior publicó un informe que señalaba que, en los primeros 36 días del año, 78 policías habían sufrido algún incidente violento.

Lamento profundamente el fallecimiento de la agente Daniela Da Silva y envío un sentido pésame a su familia, sus amigos y sus compañeros.

Toda mi solidaridad con la Policía Nacional.

Ni un paso atrás.

QEPD — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) March 7, 2020

Polémica.

El crimen de la policía enfrentó otra vez al gobierno con el Frente Amplio.



Larrañaga dijo a El País que lamentaba “profundamente” la muerte de Da Silva y recordó que, desde Tacuarembó, envió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la mujer.



“Quiero trasladar a toda la Policía Nacional mi solidaridad”, expresó el ministro.



Larrañaga dio instrucciones a la Dirección Nacional de Policía, a la Dirección de Investigaciones y a la Jefatura de Policía de Montevideo para que “agoten todos los medios” para que el homicidio no quede impune.



Sostuvo que la Policía ya tiene algunas pistas y aseveró que se actuará en forma rigurosa para determinar quienes actuaron en este crimen.



Consultado sobre si el atraco violento a Da Silva podría ser un mensaje de la delincuencia a la Policía pese al cambio de gobierno, Larrañaga dijo que no podía sacar conclusiones del hecho porque hace seis días que está al frente del Ministerio del Interior.



“Pero no va a haber lugar en donde no los busquemos. Que sepan claramente. Que sepan con toda claridad que los vamos a buscar y a encontrar. Que este crimen no va a quedar impune”, señaló Larrañaga.



También dijo que los delincuentes deben tener certeza de que la Policía hará todas las investigaciones que correspondan para frenar los ataques a efectivos y “lo que venga”. Y agregó que la lucha contra la delincuencia es permanente en este nuevo gobierno.



Larrañaga respondió a dirigentes de izquierda, que criticaron a la Policía por presuntos excesos en los operativos realizados en los últimos días.



“De estas violaciones a los derechos humanos (la muerte de Daniela da Silva) nadie se acuerda. De esta violación a los derechos humanos no se habla”, insistió el ministro.



Para Larrañaga, algunos dirigentes del Frente Amplio y de organizaciones sociales han cuestionado el accionar del Ministerio del Interior pero “tampoco hablan de la insanía criminal” de algunos “sujetos incalificables”.

La vida.

En una recorrida realizada ayer por barrios de Montevideo, el candidato a la Intendencia capitalina por el Frente Amplio, Daniel Martínez, opinó que la seguridad no pertenece a un gobierno blanco, colorado o de izquierda sino que tiene que ver con los ciudadanos.



No obstante, Martínez señaló que la seguridad debe aplicarse en el marco del “respeto a los derechos humanos” en alusión a las supuestas agresiones de policías. Y subrayó que no cree en la seguridad a costa de “violar nada”.



El exdirector de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, publicó en su cuenta de Twitter que los muertos por la delincuencia no tienen divisas políticas.

Hace minutos falleció Daniela Da Silva, mujer policía de 33 años baleada ayer. En tiempos de crispación hay que elevar la mirada. Defender la vida debe ser el compromiso de todos.Los muertos por la delincuencia no tienen divisa, son la divisa. Un apretado abrazo a su familia.QEPD pic.twitter.com/gwe8fZYwG2 — Gustavo Leal (@GustavoLeal_uy) March 7, 2020

“Hace minutos falleció Daniela Da Silva, mujer policía de 31 años baleada ayer. En tiempos de crispación hay que elevar la mirada. Defender la vida debe ser el compromiso de todos. Los muertos por la delincuencia no tienen divisa, son la divisa. Un apretado abrazo a su familia. QEPD”, escribió Leal, exasesor de Martínez.



El exsubsecretario del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri, coincidió con Leal. “Lamento profundamente el fallecimiento de Daniela Da Silva, mis respetos a su familia, amigos y colegas. Esto debe hacernos elevar la mira y darnos cuenta que el enemigo común es la delincuencia. QEPD”, sostuvo.

Lamento profundamente el fallecimiento de Daniela Da Silva, mis respetos a su familia, amigos y colegas. Esto debe hacernos elevar la mira y darnos cuenta que el enemigo común es la delincuencia. QEPD https://t.co/ceTk6FkEvE — Pablo Ferreri (@pabloferreri) March 7, 2020

El senador blanco Juan Sartori también se solidarizó. Y señaló: “Nuestras condolencias a la familia de la agente Daniela Da Silva. Una gran ciudadana que perdió su vida en defensa de nuestra seguridad. Toda nuestra solidaridad y compromiso con la familia policial”.

Nuestras condolencias a la familia de la agente Daniela Da Silva. Una gran ciudadana que perdió su vida en defensa de nuestra seguridad. Toda nuestra solidaridad y compromiso con la familia policial. — Juan Sartori (@JuanSartoriUY) March 7, 2020

El presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira dijo que siente el dolor de la injusticia y la necesidad de expresar su solidaridad con la familia y con el sindicato de policías.

Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales, escribió ayer en las redes sociales: “No es trabajador contra trabajador que construiremos la sociedad que queremos”.

Hoy se conmemora el día de la mujer. En las redes sociales algunos opinaron que en la marcha debía haber un pronunciamiento sobre la muerte de Daniela da Silva.