Leal: el homicida del policía "se entregó porque en la tv no decían que tenían pruebas"

El director de Convivencia del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, relató los pasos que se siguieron para lograr la detención y formalización del joven de 17 años acusado del homicidio de David Texeira, el agente policial asesinado en la mañana del miércoles 15 de enero.

El joven se entregó en la tarde del jueves, un día después del hecho. Para lograrlo se trabajó en conjunto entre el Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Policía, Policía Científica y Fiscalía -de menores y mayores-. La entrega entonces fue gracias a una serie de allanamientos que se realizaron en la mañana de ese jueves que generaron presión y a que el acusado pensaba que no había pruebas en su contra.

"La forma de razonamiento que él tenía era que en la tele no salió nada: 'en la televisión no dicen que hay pruebas contra mí y por tanto no hay pruebas contra mí'", informó Leal en diálogo con Informativo Sarandí.

Leal aseguró que sobre el joven pesaba un pedido de captura y un cierre de fronteras y que por lo tanto era cuestión de tiempo antes de que fuera detenido. "Es absolutamente consciente de lo que hizo, es una persona muy peligrosa porque está relacionado y siendo investigado por otros hechos", indicó el director de Convivencia del ministerio.

Con respecto a "Duá", el joven que fue liberado por falta de pruebas, Leal explicó que es una persona con "un vínculo con el responsable (del homicidio) bastante fuerte y había estado relacionado en otros episodios".



Durante sus declaraciones el joven indicó que en el momento en que ocurrían los hechos él estaba en la rambla y tras un relevamiento de las cámaras de la zona se pudo corroborar su historia.



De todas maneras, explicó Leal, "hay una persona que está faltando y que está identificada".