"Es macabro, estoy en shock", dijo Paola Fiege sobre hallazgo de cuerpo en su casa

Una de las primeras en dar la noticia acerca del hallazgo de un cuerpo en la casa de Marcelo Balcedo fue la propia Paola Fiege, su esposa, quien a través de sus redes sociales y junto con una foto hizo el anuncio. "Es macabro el hallazgo, impresionante, impactante", dijo este miércoles a El País.

"Uno de mis familiares pensó que era un caballo y cuando vimos que era una persona fue una impresión terrible", relató Fiege en su casa, donde desde la mañana trabajan efectivos policiales en el marco de la investigación que se inició.

Fiege relató que tras encontrar el cuerpo fueron directamente a notificarle al guardia que trabaja en su casa y que fue él el encargado de llamar a la Policía Científica y a la Fiscalía, que momentos más tarde estaban en el lugar.

Sin pensarlo dos veces la esposa de Balcedo le sacó una foto al cuerpo y la compartió a través de las redes sociales. "¡No saben lo que pasó en casa! ¡Apareció un cuerpo!", informó.

"Yo trabajo en medios de comunicación, tenemos un diario en Argentina y estamos esperando para abrirlo", dijo Fiege para explicar por qué tomó la decisión de anunciar en sus redes el hallazgo. "Acá en Uruguay no están acostumbrados a que se muestre así (un cuerpo), pero en Argentina es común", justificó.



Sin embargo "los medios de Uruguay no le taparon la cara al policía", hecho que según Fiege también era relevante y que ella tuvo en cuenta antes de compartir la imagen.



Sobre cómo tomó la noticia Balcedo, su esposa indicó: "No lo podía creer, está azorado", dijo.



A Fiege no le preocupa lo que la gente pueda decir respecto al hallazgo del cuerpo porque, aseguró, ni ella ni su familia "tienen nada que ver" al respecto, como tampoco en los delitos de los que se los acusa, aclaró.



"Es espeluznante encontrar algo así, shockeante, pero nosotros estamos tranquilos, el lugar donde lo encontramos está a más de dos kilómetros" de la casa, expresó.



Por el momento continúan las investigaciones para determinar la identidad y la causa de muerte del cadáver que fue encontrado en un tajamar de la propiedad. Fiscalía trabaja en el caso y espera los resultados forenses para poder avanzar.