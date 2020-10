Joven de 16 años herido tras disparo de policía; cuatro efectivos separados del cargo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un joven de 16 años fue herido tras recibir un disparo de un policía en una persecución en la ciudad de Artigas en la madrugada del domingo, confirmó El País con la Jefatura de dicho departamento. El hecho se suscitó luego de que el automóvil, en el que iban cuatro menores de edad y dos mayores, eludió un control de tránsito municipal.

El Jefe de Policía de Artigas, Adolfo Cuello, confirmó en conferencia de prensa que hay cuatro efectivos policiales separados del cargo y bajo sumario administrativo. "Es la mejor manera de aclarar esto lo antes posible", remarcó.

Además, reconoció que tres de los cuatro policías dispararon "entre siete y nueve veces" contra el automóvil, según las informaciones primarias.



"Una vez el vehículo es detenido, el superior que llega al lugar toma conocimiento de que hay una persona herida", explicó.



Cuello dijo que las personas que estaban en el auto no tenían armas.



El padre del adolescente, en tanto, pide justicia por la situación de su hijo.



"Está delicado. Fue operado. Tiene un impacto de bala al lado de la columna. Le agujereó el intestino y le fracturó una vertebra", contó a Canal 4 y Artigas Noticias.



El padre del joven señaló que su hijo no tiene antecedentes y que estudia y trabaja.



Cristian, uno de los ocupantes del vehículo mayor de edad, relató que el conductor no detuvo su marcha a pesar del pedido de la policía y de ellos mismos. "No quería parar. Se quedó mirando el volante y no prestaba atención. Nunca se detuvo. Agarraba contramano y todo", explicó.



Cristian dijo que no tenían armas en el vehículo. "Estábamos tomando. Solo teníamos una caja de vino", dijo a Canal 4 y Artigas Noticias.