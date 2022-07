Se investigan videos de supuestas bandas narco en Rivera: "¿Querés guerra? La vas a tener"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En las últimas horas se hicieron virales a través de las redes sociales dos videos de dos supuestas bandas vinculadas al narcotráfico que operan en la frontera entre Rivera y territorio brasileño. Según confirmó el Ministerio del Interior a El País, el caso se está investigando.

En uno de los videos, difundido en parte por Telemundo, se puede ver a hombres encapuchados que leen un extenso mensaje. Personas presuntamente aliadas al narcotraficante brasileño Luam Barcellos le dirigen un mensaje a la banda de Jesús de Mello, alias "el Piojo". Tanto Barcellos como De Mello se encuentran recluidos en cárceles de Brasil.



"Hey, Piojo. Tú estabas disparando a inocentes, a niños (…). Nosotros no disparamos un tiro a nadie. Ahora te vamos a mostrar cómo es. Vamos a agarrar a quien hay que agarrar. A los que están involucrados, no a los inocentes como hacés vos. Pensá antes de ir a casas de familia. En cada acción que tenés, vas a tener una reacción. Esto no va a parar nunca. ¿Querés guerra? La vas a tener. Este es un aviso para ti y los que están contigo. Cada acción de ustedes va a tener una reacción, donde menos esperan, donde más va a doler", dice el mensaje de la banda de Barcellos.

En tanto, en la respuesta de los aliados a el Piojo, hay amenazas de represalia. "Asesino de taxistas, es solo un aviso a vos, que andás matando a inocentes. Mataste a un tipo allí. Y estás disparando a casas de familia. Nuestra tropa todavía no disparó un tiro. Vos hoy baleaste a un niño. O retrocedés o te vamos a atravesar. Estamos para hacer dinero y no vamos a parar en nuestro camino. Vos que le estás disparando a familias, vení a enfrentarte con nosotros. Vos querés ser el jefe de la frontera. No es así, sos apenas un asesino de taxistas", amenaza el grupo.

Coordinación de la policía uruguaya y la brasileña Consultado por los videos, el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, dijo en entrevista con Punto de Encuentro (Radio Universal) que fueron filmados en Brasil.



"Sabemos que del lado de Brasil hay tres o cuatro bandas que se disputan territorio y muchas veces cruzar la frontera. En enero tuvimos 6 o 7 homicidios en Rivera; por suerte al mes siguiente se pudo controlar la situación", detalló el jerarca de la cartera y valoró de forma positiva el trabajo en equipo entre la policía de Uruguay y la policía federal brasileña para poder trabajar en los casos.