Investigan asesinato de mujer embarazada en Salto; está detenido su expareja

Investigan el asesinato de Tatiana Teresa González Fernández, de 40 años, embarazada de siete meses, en Salto. Su cuerpo fue hallado tapado con pasto en una zanja en la madrugada de este viernes en la zona del paraje Agua Salto, a pocos kilómetros de la ciudad.

La expareja de la mujer y padre de uno de sus hijos, un hombre de 56 años con domicilio en Montevideo, se encuentra detenido por el caso. El hombre no posee antecedentes penales y "no hay ninguna medida cautelar por violencia doméstica", indicó hoy en rueda de prensa el jefe de Policía de Salto, Carlos Ayuto.

La víctima debía llegar a la casa de su madre desde Concordia (Argentina), donde reside, en la tarde del miércoles pero esto no ocurrió. La madre, que reside en Salto, hizo este jueves la denuncia.



Sobre la tarde de ayer, en la zona del Hipódromo de Salto ubicaron el auto que pertenecía a la mujer abandonado y con manchas de sangre en su interior. Tras una investigación policial, efectivos lograron identificar a un hombre que se encontraba alojado en un hotel del centro de la ciudad salteña, que resultó ser su expareja.



El fiscal del caso Augusto Martinicorena dispuso la detención del hombre. En sus primeras declaraciones, habría dicho que dejó el cuerpo de la víctima en zonas de acceso al paraje Agua Salto, indicaron fuentes del caso a El País. Luego se confirmó el hallazgo, a unos 150 metros de la avenida Batlle Berres. De todos modos, Ayuto dijo en rueda de prensa que el hombre no confesó la autoría del crimen.



Según supo El País, el hombre fue visto por la Policía en la noche del miércoles, arrojando ropa por el arroyo San Antonio. Esto alertó a un equipo de la Guardia Republicana apostado allí que le tomó los datos, pero como no contaba con ninguna requisitoria fue dejado en libertad. No obstante, tras indagar en cuál era el círculo de allegados a Tatiana, detectaron al ahora detenido que deberá declarar ante el fiscal Martinicorena.