Intento de femicidio: un hombre disparó ocho veces contra una joven de 23 años y luego se suicidó

Redacción El País

Un nuevo intento de femicidio ocurrió en la madrugada de ayer en el barrio 40 Semanas de Montevideo, en la esquina del Pasaje 122 y Calle Privada. Allí un hombre de 32 años hirió de ocho disparos de arma de fuego a una joven de 23 y luego se suicidó disparándose en la cabeza. La mujer fue trasladada a un hospital.

La joven se encontraba en una fiesta cuando el agresor llegó directo a dispararle. De hecho, el Ministerio del Interior informó de este episodio policial en el resumen de intervenciones en el marco del operativo por Noche de la Nostalgia, señalando que “la situación más grave” fue esa “tentativa de feminicidio”.

Preocupante

Este hecho se da a días del crimen de Valentina Cancela, que conmocionó al país. En lo que va del año son 15 los asesinatos a mujeres. Estos homicidios fueron por “razón de género”, tal como apuntaron desde el Ministerio del Interior, y se trata de casos aclarados por la Justicia. Es decir que no se cuentan aquellos que continúan en investigación, a pesar de que las mujeres fallecieron en circunstancias violentas.

Distintas organizaciones feministas, como Mujeres de Negro o Intersocial Feminista, indicaron que en total hubo 19 femicidios en lo que va del año. Teresa Herrera, doctora en Ciencias Sociales e integrante de la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, explicó que tienen diferencias con la Justicia en cuanto al registro de casos en los que el agresor se suicida o no hay suficientes evidencias.

“Algunos casos no se resuelven, pero estamos seguras de que fueron feminicidios”, dijo a El País.

Otro femicidio reciente es el de Natalia Lagos (23) en Parque del Plata que se dio el 2 de agosto. El homicida fue su expareja Óscar Daniel Ferradans, de 29 años, que había sido suspendido de la Policía por violencia doméstica. El hombre la secuestró, la subió a un auto y provocó un siniestro de tránsito con la intención de matar a la mujer, lo que ocurrió.

El 8 de julio hubo otro femicidio en el barrio Reducto, cuando un hombre comenzó a agredir a su pareja de 28 años y terminó asfixiándola con un lazo a la altura del cuello.