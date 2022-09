Incendio en apartamento: “Quisimos entrar, pero no se podía por el calor y el humo”, cuenta el portero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sobre las 6:30 de la mañana de este miércoles, Marcos Álvez llegó al edificio en el que trabaja por avenida Libertador. Una hora más tarde, mientras limpiaba, escuchó un estallido. "Siento que estallan unos vidrios y caen a la vereda y una persona acá en la plaza me dice 'no salga, no salga, que se está prendiendo fuego'", contó a El País.

Al mirar para arriba, vio que asomaban llamas desde la ventana del piso número once. "Atiné a cerrar la llave de gas y las luces las apagaron los bomberos", detalló.



"La vecina del 1001 me avisó que se estaba prendiendo fuego el piso de arriba, subí y estaba la cuidadora (de la persona fallecida) afuera de la puerta; la había ayudado a salir el vecino del 10, que subió a abrir la puerta", continuó su relato el portero del edificio.



La mujer, angustiada, dijo que dentro del apartamento se encontraba la anciana y no la pudo sacar. "Quisimos entrar pero no se podía por el calor y el humo y tampoco se podía respirar", explicó Álvez.



""No sé bien de dónde venía el fuego, se veía el humo, capaz estaba en la parte del comedor. Vinieron los bomberos enseguida", agregó.



El humo afectó los pisos superiores, por lo que tanto Álvez como el vecino que subió a socorrer a las víctimas del apartamento en llamas, corroboraron que en el resto del undécimo piso no hubiera más gente que socorrer.



Según detalló la Dirección Nacional de Bomberos, la víctima es una mujer de 86 años. Otras seis personas del edificio sufrieron intoxicación por monóxido de carbono.



Las pérdidas fueron totales en dos apartamentos y parciales en otro, dijo el subdirector de Bomberos, Richard Barboza, en rueda de prensa. Cuando llegaron los primeros servicios no pudieron ingresar por la gran concentración de humo y temperatura que había en el lugar, agregó, e incluso dijo que a algunos efectivos se les derritió el visor.



Pese a la complejidad de la escena, Bomberos pudieron recorrer el lugar y hallaron a la persona fallecida en el living del apartamento.