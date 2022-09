Vecino del apartamento contiguo al incendio se casa mañana: antes de evacuar, tomó las alianzas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sobre las 7:30 de la mañana de este miércoles, Jorge vio humo entrando por su ventana en el undécimo piso de un edificio de Avenida Libertador. Rápidamente, tomó "mochila, computadora de trabajo y alguna ropa importante" y salió, relató a El País. Por "ropa importante", se refiere a la de su boda: este jueves se casa y lo primero que quiso rescatar, antes de que las llamas llegaran a su apartamento, fueron las alianzas y el traje.

Justo al lado de su hogar, en el apartamento contiguo, se produjo un incendio que terminó con una persona fallecida. Jorge, por su parte, pudo escapar por las escaleras.



"Me levanté por el humo, armé el bolso con lo importante y bajé enseguida.

La gente fue bajando. Cuando me levanté había relativamente poco humo y

no llegué a abrir la ventana porque el humo entraba", relató.

Además, Jorge cuenta que se "escuchaba mucho ruido y la eléctrica no andaba".



A pesar de que pudo salir rápidamente, sabe que los Bomberos "rompieron vidrios y cortinas" e ingresaron a su apartamento, donde al menos un cuarto se incendió.



Según pudo precisar, el otro apartamento de su mismo piso está vacío, así como varios de los de alrededor.