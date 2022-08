Homicidios en Marconi: vecinos se movilizaron pidiendo justicia; colectivo de Casavalle propone jornada de reflexión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vecinos del barrio Marconi se movilizaron este sábado pidiendo justicia tras el doble homicidio ocurrido el viernes por la noche en General Enrique Castro y Burgueño. Un hombre y una mujer murieron a raíz de una balacera, por causas que aún se intentan establecer.

"Justicia, hagan algo" se leía en una de las pancartas que llevaban los vecinos este sábado por la tarde. Algunos reclamaban que se trataba de "gente inocente" y que varios niños han quedado huérfanos a raíz de la violencia que afronta el barrio.

El jóven que murió tenía 25 años y la mujer 29. Según información del Ministerio del Interior, el Servicio de Emergencias 911 recibió un llamado sobre las 20:50 en el que se alertaba sobre un hombre herido de arma de fuego. Al llegar al lugar, la Policía constató el fallecimiento del hombre. A su vez, a raíz de los disparos también resultó herida una mujer de 29 años que se encontraba cercana al lugar. La mujer fue trasladada a la policlínica de Capitán Tula y murió minutos después.

En la tarde de ayer viernes 5/8, una vecina y un vecino perdieron la vida trágicamente, tras quedar en medio de una balacera entre delincuentes ocurrida en Burgueños y Enrique Castro.



En estos momentos hay una manifestación de vecinos en la zona reclamando seguridad... pic.twitter.com/tPPrHyz6Dj — Casavalle De Pie (@casavalledepie) August 6, 2022

Jornada de reflexión

El colectivo Casavalle de Pie pidió a las autoridades a que hagan "su mayor esfuerzo para aclarar el hecho" en el que "una vecina y un vecino perdieron la vida trágicamente, tras quedar en medio de una balacera".

Hace instantes hablamos con @RobertSilva1971 , para proponerle la realización de una jornada de reflexión para el próximo lunes, en los centros educativos de la zona, a raíz de los hechos tristemente ocurridos en Marconi. El mismo compartió la idea y... (abrimos hilo) pic.twitter.com/wMbapr9cIi — Casavalle De Pie (@casavalledepie) August 6, 2022

Alejandro Andrada, integrante del colectivo, dijo a El País que si bien no se trata del mismo barrio, en la zona se encuentran en shock tras lo sucedido. Por esta razón, el colectivo convoca a jornada de reflexión en centros educativos de la zona norte para el próximo lunes. "La idea es reflexionar, no seguir como que no pasó nada", dijo.

Andrada expresó que desde el colectivo le transmitieron la idea al presidente del Codicen, Robert Silva, quien se mostró favorable y "se comprometió a plantearlo al resto de las autoridades".



Desde Casavalle de Pie señalaron que vecinos de la zona han mantenido reuniones con el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana Santiago González en busca de más seguridad para la zona.