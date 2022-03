Heber estimó suba de homicidios en primer trimestre y sin "baja sustancial" para 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior Luis Alberto Heber estimó este martes que en 2022 no habrá una "baja sustancial" en la cifra de homicidios, adelantó que espera un "aumento" de estos para el primer semestre, pero aseguró: "No hay una sensación de inseguridad".

"Yo creo que los números que me van a dar del trimestre enero, febrero y marzo va a un aumento de homicidios lamentablemente. Lo veo. No lo tengo. Voy a hacer el estudio", expresó esta mañana el secretario de Estado en Informativo Sarandí (690 AM).

"Nosotros ya estamos haciendo el análisis, porque lo que tenemos que ver es la lectura de por qué se está dando más homicidios", dijo, y añadió que desde su cartera están haciendo un "análisis interno dentro de la Inteligencia policial, que es la que de alguna manera tenemos que tener muy bien aceitada; gente que realmente mire estos datos y pueda hacer análisis profesionales bien hechos".



Y luego aterrizó en una conclusión: "El combate al narcotráfico está llevando a que nosotros estamos cercando barrios, y que estos se están corriendo hacia otros departamentos".



"Se nos está corriendo el delito a Canelones, San José y Maldonado", agregó Heber, al explicar que "se disputa más duramente entre las bandas de narcotraficantes el territorio que se ha achicado. Al achicarse es más violento. Se matan más, es verdad".

"Creo que vamos a tener este año, lamentablemente, no una baja sustancial como la que veníamos viendo del 23% de homicidios - la baja de homicidios entre 2019 y 2021 fue de 23,7% -. Va a haber baja de rapiñas, seguirá bajando el hurto, el abigeato, que no fue lo que pasó en la época de (Eduardo) Bonomi donde la sensación era de inseguridad".

“Los datos dicen que hay menos abuso policial, hay menos delitos, hay menos homicidios, hay menos hurtos, hay menos rapiñas, hay menos abigeatos en el país y por lo tanto, amigos, no hay un temor a la Policía, acá hay un agradecimiento a la Policía que nos está cuidando”, había declarado este lunes en un acto de la Lista 71.

El ministro dijo que para estimar que habrá más homicidios compara con respecto al año anterior y a las "tendencias de otros años", yendo hasta 2019. "El año 2020 es un año atípico por la pandemia, entonces no lo tomo un dato de la realidad; y sobre todo marzo del 2020 donde había gente guardada", indicó.



Consultado sobre las críticas de que los delitos habían bajado por la pandemia y se había dicho desde el gobierno que era por la acción policial, matizó: "Nosotros decimos que no puede ser tomado como único elemento. Creemos que la pandemia algo incidió, por supuesto. Si hay menos movilidad, hay menos gente en la calle y se le roba menos. Nadie va a decir que no a eso. Lo que sí decimos, yo dije, es que no es el único. Hay más dinamismo, más movilidad. Nuestros PADO se mueven, no se estacionan casi un mes en determinado barrio, hay más movilidad de la Policía".



"Hemos aprendido también de lo que pasó en el pasado. Yo no vengo acá a criticar todo, ahora los números son los números. Dato mata relato o cambia relato", dijo aludiendo a las expresiones del presidente Luis Lacalle Pou.