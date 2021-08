Heber dijo que faltan 1.000 policías y 500 vehículos y urge inversión en cárceles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, informó este miércoles que hacen falta 1.000 policías y 500 autos para el funcionamiento, así como que se requieren mejoras tecnológicas a nivel de la Dirección Nacional de Servicio Civil y de control fronterizo donde hoy se puede ingresar con "documentos falsos". También dijo que busca construir "más cárceles y en mejores condiciones", tras una reunión mantenida con el presidente Luis Lacalle Pou en Torre Ejecutiva.

En conferencia de prensa, el ministro indicó que se requiere más personal porque 4.800 personas están en situación de junta medica o con certificados permanentes. Heber dijo que dentro de este grupo "hay gente que tiene incapacidad parcial", pero también "hay gente que abusa". "El Ministerio del Interior ha apostado a privilegiado a fortalecer la presencia de la comisaría en barrios del interior, pero se hace en función de poder llenarla de gente porque si no tenemos efectivos para atender pasa lo que pasó hace años que cerraba la comisaría el viernes y abría el lunes como si fuera un comercio; la policía tiene que estar las 24 horas los 7 días por eso se necesita más policías".

Sobre la flota del Ministerio, aseguró que suman 3.000 autos y 2.000 motos, pero de estas últimas "1.000 están en estado de deterioro y no sirven para nada". "Creo que fueron malas compras que se hicieron en el pasado porque no han durado nada muchas de ellas", añadió. Heber manifestó la intención de adquirir camionetas, pero reconoció que "el Estado es indignantemente lento", para lo cual busca "echar mano a lo que se incauta".

Heber dijo que a esto se suman otras inversiones necesarias en tecnología. "Estamos dispuestos a hacer un a inversión en el sistema informático de la Dirección Nacional de Servicio Civil. El año pasado se pudo entrar entonces tenemos que hacer una inversión en hardware y software para estar totalmente blindados; podemos invertir US$ 1,5 millones que necesitamos para poder cambiar todas las computadoras y un softwares para tener la seguridad de que no puedan entrar". A esto se suma "un llamado para control fronterizo" donde "no tenemos un sistema de identificación eficaz", dijo. El ministro lo graficó diciendo que "mañana se puede ingresar con documentos falsos al país lo que es una preocupación para nosotros".



"Queremos tener un software que pueda chequear la información; recordemos que Morabito ingresó con documentos falsos", añadió.

"Es muy permeable la frontera de Uruguay, son muy permeables, sobre todo con Brasil", expresó Heber en la conferencia de prensa. "En los puntos que entra todo el mundo tendríamos que tener un control mayor con mayor calidad tecnología", subrayó.

Homicidio en el Comcar e inversión en cárceles Heber dijo este miércoles tras reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou que se va "rumbo a la creación de un fideicomiso a largo plazo" para financiar la construcción de tres cárceles. Para ello, ya mantuvo una reunión con el equipo económico y el director de OPP. El costo se estima en US$ 80 millones, pero si se "afina el lápiz" esta cifra puede descender a US$ 50 millones. Señaló que "producto del combate al delito", el sistema carcelario "no está en condiciones, está totalmente colmado, y donde hay claros casos de hacinamiento que nos tiene muy preocupados", dijo. El ministro informó que un recluso del Comcar fue asesinado esta mañana producto de "varios cortes", tras lo cual se abrió una investigación dentro del penal. "Esto sucedió en el pabellon 3 que es de los mas complicados. Es inhumano y una vergüenza que tengamos eso", dijo. "Este asesinato es terrible, pero uno lo puede percibir en función de las condiciones de los presos. Hace muchos años que no se ha hecho nada", remarcó en esa línea. Sobre los pabellones, enfatizó que están "totalmente destrozados", y como "no hay elementos de seguridad y por tanto no hay control", afirmó. Por este motivo, buscan a partir de un fideicomiso para hacer "con urgencia" tres centros penitenciarios. Esto se debe crear por ley, dijo, para lo cual se "afinará el lápiz" y luego se definiría por el Ministerio de Economía los recursos para presentar esta propuesta de inversión.