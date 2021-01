Hacker pide US$ 500.000 por información robada a la Armada tras ciberataque

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El viernes 15 de enero el Ministerio de Defensa informó que se había detectado un ciberataque en algunas computadoras de la Armada Nacional, lo que implicó el hackeo de algunos archivos de la unidad. Esta información ahora es vendida a través de la deep web y se pide una suba de US$ 500.000 por el total de los 13.6 GB.

El anuncio fue realizado por Hiram Alejandro, director de InfoSec y experto en seguridad cibernética, a través de su cuenta de Twitter junto con imágenes de las publicaciones en ruso realizadas por el hacker.

"Cibercriminal pone en venta 13.6 GB de información de la milicia de Uruguay por US$ 500 000. Coloca como prueba documentos de: - Ministerio de la Defensa, - Confidencial Armada", expresó.

En la misma publicación, Hiram Alejandro agregó que "en las capturas de pantalla se puede observar que hay identificaciones de militares y archivos modificados el pasado 12/Enero/2021".

El post fue colocado el pasado jueves 14 de enero.

Pablo González, vocero de la Armada Nacional, informó a El País que la denuncia del ataque fue realizada al área de Delitos Informáticos y que actualmente se encuentran investigando.

"El hackeo fue la semana pasada y se detectó a través de un mensaje que llegó a varias casillas de correo en el que informaban que habían robado información de computadoras y contraseñas con nombres de usuario para entrar a los correos institucionales de cada unidad", explicó el vocero.

Por otra parte, indicó González, llegó un segundo mensaje en el que se indicaba que se había accedido a archivos con datos de la Armada. "A medida que fueron pasando los días se empezaron a ver cuáles eran los archivos, pero todavía no podemos determinar qué tipo y cuánta información se robó", aclaró.

"Ellos pedían una recompensa de entre US$ 5.000 y US$ 6.000. La idea es que uno se contacte, te dicen 'escribí a tal casilla', pero nosotros no lo hicimos, sí hicimos la denuncia", indicó.

"Ahora estamos trabajando, el Ministerio de Defensa trabaja con nosotros en todo lo que es la parte informática. Además cortamos las entradas a internet. Nosotros tenemos una red interna de la Armada y eso está funcionando, pero quedó sin salida a internet por precaución. También estamos viendo cómo podemos reforzar más la seguridad", detalló el vocero.