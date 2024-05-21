Femicidio en Montevideo: un hombre asesinó a su pareja en Punta de Rieles y luego se suicidó

Redacción El País

Un nuevo femicidio ocurrió este martes por la mañana en Montevideo. Sucedió en la zona de Punta de Rieles, en el noreste de la ciudad.

Según informó el Ministerio del Interior, antes de las 9:00 la Policía concurrió hasta la esquina de Camino de los Siete Cerros y Dionisio Fernández porque había recibido una notificación sobre posibles heridos de arma de fuego.

Allí constataron que una mujer había sido asesinada a balazos. Su cuerpo estaba tirado en suelo y tenía sangrado en la cabeza. A su lado yacía el cadáver de un hombre, también con sangrado en la cabeza, y el arma de fuego homicida.

La principal hipótesis que manejan las autoridades es que el hombre asesinó a la mujer, que sería su pareja, y luego se suicidó.

Trabaja en el lugar el Departamento de Homicidios. Fiscalía está a cargo de la investigación.