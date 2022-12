Denuncian a obrero polaco por caso de violencia doméstica en Paso de los Toros

La Policía investiga un presunto caso de violencia doméstica por parte de un obrero polaco de la planta de UPM2 contra una mujer de República Dominicana que declaró ser su novia, que está internada en Montevideo, informaron a El País fuentes de la Jefatura de Policía de Tacuarembó. Tras tomar conocimiento del hecho, UPM ya trasladó la denuncia a las autoridades competentes, informó la empresa a El País.

Testigos denunciaron a la Policía que el ciudadano polaco, de 30 años, empujó a la mujer, de 35 años, con el objetivo de sacarla de su vivienda de Paso de los Toros, un alojamiento temporal dispuesto para los extranjeros que trabajan en la obra de UPM2. La mujer, aseguraron los testigos, cayó y se fracturó una pierna.



Efectivos llegaron al lugar tras la denuncia de terceros, trasladaron primero a la mujer a un hospital local y luego fue derivada a un centro de salud de Montevideo, donde se le colocó un yeso producto de la fractura.

La mujer, que figura en los registros oficiales como trabajadora sexual, no denunció el caso ante la Policía, pero Fiscalía ya trabaja en el caso y dispuso varias actuaciones, agregaron las fuentes policiales.



El ciudadano polaco fue detenido y se le tomaron declaraciones sobre lo sucedido. El País pudo confirmar que hubo previamente una intervención por violencia domestica entre los involucrados.

Consultado por El País, UPM emitió una declaración en la que señala que la empresa "recibió una denuncia de un caso de violencia de género dentro de uno de los alojamientos temporales en Paso de los Toros", tras lo cual "UPM trasladó la denuncia a las autoridades competentes". En tanto, también se puntualizó que UPM "tomó medidas inmediatas ante la violación del código de convivencia que rige para todas las empresas contratistas, ya que no está permitido el ingreso de personas que no sean trabajadores a los predios". Además, la empresa finlandesa indicó que "está colaborando y dando activo seguimiento para el esclarecimiento de la situación asociada al caso de violencia y acompañando a la persona afectada en el caso, mientras avanza la investigación".

Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



