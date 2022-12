Exsubdirector de Identificación Civil pidió pase a retiro tras haber sido cesado por el caso Marset

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pidió pase a retiro el exsubdirector nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste, que había sido cesado a fines de agosto por su actuación en la expedición del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset cuando estaba recluido en Emiratos Árabes Unidos.

El paso de Lacoste ocurre cuando aún no culminó una investigación general interna, agregaron fuentes del Ministerio del Interior a El País. La investigación de urgencia había indicado que no se encontró “dolo” en su accionar, así como tampoco ninguna actuación “ilegal y desleal”, tal como informó Montevideo Portal.

Durante la interpelación de agosto que impulsó el Frente Amplio en a los ministros del Interior y Relaciones Exteriores, el ministro Luis Alberto Heber había anunciado a los legisladores que "había habido una instancia entre Identificación Civil y Científica buscando apurar tres pasaportes entre los que estaba el de Marset".



Lacoste se había reunido con el abogado de Marset, Alejandro Balbi y esto no había sido informado en su momento por el jerarca. Luego de ese encuentro había pedido que se apurara la gestión del pasaporte del narcotraficante uruguayo que estaba preso en Dubái, quien finalmente recibió el documento.



Esta reunión y posterior pedido se conoció durante la investigación administrativa y fue algo que reveló el propio involucrado, había informado El País.



Heber precisó durante la interpelación de agosto que el cese no se trató formalmente de una destitución, porque el hombre ocupaba un cargo de “particular confianza”, aunque esto no signifique que siga desempeñándose en otro rol, ya que es funcionario del Ministerio del Interior.