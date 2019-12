Bonomi: "Dicen que hay que suspender el fútbol, yo digo, bueno hay que suspender el matrimonio"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi dijo esta mañana que aún no está identificado el hombre que asesinó al hincha de Nacional mientras festejaba en 8 de octubre. Tampoco lo está la mujer que se ve en las imágenes de una cámara de seguridad y que se viralizaron en redes sociales. En declaraciones al programa Puntos de vista, de Radio Uruguay, el jerarca informó que la policía está analizando las imágenes de las cámaras de seguridad que tiene el ministerio en la zona.

"No hay mucho para agregar hay unas imágenes que se viralizaron. La policía las están investigando. Yo creo que no solo va investigar las imágenes (viralizadas) si no que a partir de las cámaras que hay en el lugar, que pertenecen al ministerio. Hay cámaras del ministerio del Interior pero hay que ver por dónde fue la persona", dijo Bonomi.

Para el jerarca, el homicidio está vinculado a un fenómeno de violencia en la sociedad. "Esto está en el contexto de una escalada violenta. Una cultura de la violencia que se expresa en todos lados. Yo vi a alguien que dice que hay que suspender el fútbol, yo digo, bueno hay que suspender el matrimonio también entonces", agregó.

"El problema es la cultura de la violencia, es encarar mal una cantidad de situaciones, entre ellas la del deporte. Hoy había una imagen en las redes de una foto, supongo que también estará identificado, que decía" Un gil menos". Si las cosas se encaran así..."​, explicó Bonomi.

El ministro informó que la Guardia Republicana estaba desplegada en la zona de los festejos que ayer había dispuesto un operativo policial en la zona de los festejos pero que el homicidio fue una acción individual y no un enfrentamiento entre hinchadas. "Hay cosas que en la planificación se pueden encarar y otras son unas sorpresas absolutas. Esto es una persona que va caminando y se da vuelta y la mujer empieza a correr ¿no? El hombre retrocede y tira, seis tiros", explicó y agregó Bonomi.

"El operativo estaba pensado en términos de disuadir enfrentamientos de barras, no una actitud individual. Parece una actitud individual, una acción individual. Cómo se llegó a esa acción no tengo ni idea. Pero la acción es individual", aclaró.