Tras aumento de hostilidad entre las barras de Peñarol y Nacional, autoridades indagan amenazas

En un clima de creciente hostilidad entre las barrabravas de Nacional y Peñarol, Fiscalía y la Policía investigan una serie de amenazas que surgieron en las redes sociales por parte de hinchas de ambos clubes, y que están directamente relacionadas con los dos parciales que fueron asesinados en la avenida 8 de Octubre el pasado durante la feria del 6 de enero, y en el barrio La Unión. Ambos murieron el lunes 10.

En paralelo a esta línea de indagatoria, el Ministerio Público, a través del fiscal Fernando Romano, también busca conocer la identidad de los hinchas de Peñarol que en el partido de básquetbol que jugó el club este martes cantaron celebrando la muerte del parcial de Nacional en la balacera registrada en la feria Vía Blanca la semana pasada.



La identificación de los que cantaron en el Palacio Peñarol "puede hacerse a través de alguna filmación que la Policía tiene”, dijo el fiscal en diálogo con El País. Agregó que Peñarol se comprometió a colaborar con la investigación aportando la información que tenga disponible.



“Un minuto de silencio.... Para el Washi que está muerto”, fue uno de los cánticos que se escucharon en ese partido. “Cuando el doctor dijo: ‘Señor, el gordo Washi se murió’”, fue otro, también registrado en videos que circulan por WhatsApp.

El fiscal Romano continúa así un trabajo que había iniciado en diciembre pasado, cuando, tras consagrarse como campeones uruguayos, jugadores de Peñarol celebraron en una fiesta y allí cantaron canciones que referían a la muerte de hinchas de Nacional, lo que también quedó grabado en videos que entonces se hicieron virales. Romano citó entonces a los jugadores, a dirigentes del club, y como también hubo por esos días videos con cánticos violentos pero vinculados a dirigentes de Nacional, también citó a estos a declarar.



Y ahora pretende hacer lo mismo con las personas que la Policía vaya identificando estos días.



Todo este ambiente de enfrentamiento previo a los clásicos de verano hace que por estas horas las autoridades del Ministerio del Interior estén analizando si suspender o no los partidos entre los clubes grandes que, en principio, se jugarían el 22 y el 26 de enero. “(La cartera está) evaluando la situación para tomar la decisión de si hay o no hay clásicos”, dijo ayer el ministro Luis Alberto Heber en diálogo con El País.

Consultado sobre qué aspectos están en juego para analizar si se suspenden o no estos encuentros, el secretario de Estado se limitó a responder que depende de “muchos factores” y que se determinará tras una “evaluación de inteligencia”.



Una versión distinta sobre esta evaluación había dado, horas antes, Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, quien dijo a El Observador que “hoy (por ayer) no está en la mesa de análisis del ministro la suspensión”. “La idea del ministro es que se jueguen” los dos partidos, previstos en Maldonado y Montevideo, agregó el jerarca.



Sin embargo, eso no está tan claro. La comisión de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) elevó un informe al Ejecutivo del organismo desaconsejando la realización de los partidos.



Otro de los que opinó en ese sentido fue el propio fiscal Romano. En diálogo con Otra Mañana (Radio Oriental), el funcionario se mostró “preocupado” por el tema y declaró que le inquietaba más el clásico pautado para jugarse en Maldonado. También sostuvo que una vez que se identifiquen los perfiles de las redes sociales que se encuentran investigados, “primero van a ir a la lista negra de la AUF”, por lo que “no van a poder ingresar a las canchas”.

De cualquier forma, Romanos insistió con que alguno de los partidos debería suspenderse o, en caso contrario, que el que está fijado en Maldonado cambie de locación, ya que en ese departamento “hay antecedentes gravísimos”, dijo y ejemplificó: “La canción famosa que cantan nace allí”,



En conclusión, el fiscal entiende que lo central ahora es “neutralizar a las barras”, y que una forma de hacerlo es con multas de la AUF hacia los clubes, como se aplicó a mediados de diciembre tras la difusión de videos virales.

Y la otra forma es seguir ampliando las listas negras, porque a los barras “les duele más no participar en ningún espectáculo deportivo que otro tipo de pena”, expresó el fiscal.