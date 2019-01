El último adiós al taxista asesinado en Piedras Blancas

Hasta el mediodía de hoy se sentirá la falta de taxímetros en Montevideo. El brutal crimen del taxista Juan Carlos Nacaratto (de 56 años) desató un paro nacional en todo el sistema de transporte colectivo durante la jornada de Navidad.



El sindicato del taxi anunció que el paro se extenderá, en principio, hasta la finalización del sepelio del trabjador. El velatorio se llevará a cabo hoy de 8:00 a 10:45 en el local de la empresa Salhón, en Avenida 8 de Octubre y Pan de Azúcar. Luego, el cortejo partirá hacia el Cementero del Norte.



Una vez finalizado el sepelio del trabajador los taxistas se concentrarán en la sede del Suatt. La idea es que una asamblea sindical resuelva los siguientes movimientos, entre ellos el levantamiento del paro.



Desde hace algún tiempo el Suatt viene impulsando una consigna de seguridad: “la mampara no se toca”.

El uso de ese implemento está siendo discutido en diversos ámbitos. Desde discutida llegada de las aplicaciones al transporte, algunos propietarios de taxis han manejado la posibilidad de quitarla pero el sindicato se ha mostrado inflexible al respecto.

El taxista asesinado trabajaba en la noche y era considerado como una buena persona, según dijeron sus colegas. Además, era muy puntual. En la madrugada del domingo 23 no volvió a su casa a la hora habitual y su familia denunció de inmediato su desaparición.



Compañeros del taxista iniciaron la búsqueda pero infructuosamente. Al conocerse el hallazgo del cuerpo de trabajador ultimado, el sindicato de taxistas inició el paro en el sector que se extiende por lo menos hasta la mañana de hoy. La medida, que se aplicó desde la hora 2:00 del mismo lunes, hizo que la oferta de taxis se redujera a unos pocos vehículos en Montevideo.

Más tarde se supo que la información del sistema de navegación GPS del taxi que conducía el trabajador, indicaba que su último viaje había sido a la hora 2:45 del domingo desde el cruce de General Flores y Belloni hasta la esquina de Teniente Galeano y Roberto Ibáñez, en la zona de Piedras Blancas.



La Policía se dirigió al lugar y ubicó al vehículo del trabajador completamente incendiado.

Fue un viaje de pocos minutos pero el taxímetro siguió marcando fichas durante algo más de una hora, hasta que el fuego destruyó el vehículo.



Horas más tarde, el plantel de perros de la Guardia Republicana detectó el cuerpo del trabajador a pocos metros del vehículo. El cadáver se encontraba en una zona de densa vegetación bajo unas chapas.

Posteriormente, al confirmarse el homicidio, se sumaron los sindicatos del transporte colectivo del área metropolitana e interdepartamental. La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) comunicó que por toda la Navidad se paralizarían los servicios.



La decisión es de carácter “automático”, explicaron sindicalistas del sector. Por mandato de asamblea, se realiza un paro de 24 horas cada vez que un trabajador del transporte es asesinado mientras cumple su tarea. El paro tuvo un alto nivel de acatamiento y las empresas de transporte debieron prestar un servicio de emergencia con personal jerárquico o no sindicalizado.

Los toques de andén en la Terminal de Tres Cruces se vieron reducidos en un 25%, según explicó a El País Osvaldo Torres, encargado de relaciones públicas de la terminal. Antes del paro estaba presvisto que se realizaran unas 400 salidas, en toda la jornada navideña, según el funcionario. Anoche, al cierre de esta edición, se preveía que la actividad de la terminal se normalizaría cerca de la medianoche.

Un equipo especial de investigadores pertenecientes a la Zona III de la Jefatura de Policía se encuentra trabajando para localizar a los responsables del crimen del taxista. Se trata de un caso “complejo” por el lugar y la hora donde tuvo lugar, según dijeron fuentes del caso.



Efectivos de la Policía Científica recorrieron el lugar donde apareció el cuerpo y el vehículo incendiado pero no pudieron ubicar la recaudación, los documentos y el celular de la víctima. Por otro lado, se pudo saber que el trabajador presentaba un traumatismo en el cráneo y recibió un balazo.



Los investigadores lograron hacerse de algunos indicios que les permitirían poder comenzar la indagatoria correspondiente.



El propio jefe de Policía, Ricardo Pérez, recibirá a los investigadores en esta jornada.

La fiscal de homicidios de segundo turno, Mirta Morales, asumió competencia en el caso pero debió entregar los antecedentes al fiscal Ricardo Lackner, porque comenzó su licencia anual. Dentro de las pericias que ordenó, está el estudio de imágenes de cámaras de videovigilancia instaladas en el camino realizado por el trabajador.

Crónica de violencia: tres taxistas asesinados a lo largo de este año

La muerte del trabajador Juan Carlos Nacaratto es la tercera sufrida por trabajadores del taxímetro en lo que va del año. Los homicidios de trabajadores del transporte anteriores se dieron en los meses de enero y agosto.



De acuerdo a la opinión del sindicato del taxi (Suatt), el hecho se produjo “en el marco de un sensible aumento de la violencia hacia los trabajadores del sector”. Junto con las habituales reclamaciones salariales, el sindicato del taxi viene manejando la consigna “la mampara no se toca”. Este año se levantaron algunas voces en favor de eliminar ese elemento de protección.



El Suatt tiene una comisión de seguridad que se ocupa de asesorar a los trabajadores en cuanto a los implementos básicos para salir a la calle. En su página web se recomienda chequear todos los sistemas antes de comenzar a trabajar. Hay que cerciorarse que estén funcionando la radio, la luz azul, la tranca de la puerta izquierda y el alza cristal izquierdo. Además, recomiendan confirmar la prohibición de llevar pasajeros en el asiento delantero durante las horas nocturnas. En caso de que alguno de los implementos no esté operativo se recomienda ir a la sede sindical.