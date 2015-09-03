Policía detuvo a un sospechoso de asesinar al pizzero de Nuevo París

La información fue confirmada por el director nacional de Policía, Julio Guarteche, a la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados.

La Policía detuvo en las últimas horas a una persona sospechosa de ser el homicida del pizzero de Nuevo París, crimen ocurrido días atrás. Declarará ante la Justicia en las próximas horas.

Así lo confirmó el director nacional de Policía, Julio Guarteche, ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados y por la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior en su cuenta de Twitter.

Director de la Policia Nacional informa a comisión de convivencia de diputados que fue detenido homicida del pizzero de Nuevo París. — UNICOM (@MI_UNICOM) septiembre 3, 2015

Se trata de un joven de 20 años, sin antecedentes penales, que fue reconocido por cuatro testigos. Al momento de ser detenido presentaba una herida en una de sus piernas, dijeron fuentes policiales a Subrayado.

Marcelo Pérez, de 41 años, murió el pasado sábado a causa de un disparo en el tórax, mientras trabajaba con su esposa y su hijo, en su pizzería del barrio Nuevo París.

Dos delincuentes ingresaron al lugar y apenas traspasaron la puerta dispararon cuatro tiros, siendo uno el que hirió a Pérez de muerte.

El día martes, varios vecinos de la zona marcharon pidiendo justicia y seguridad, indignados por la violenta rapiña. "Tenemos derecho a vivir en paz, queremos que nos brinden seguridad", pidió Leonardo González, mientras leía una sentida proclama.

En la manifestación, también hubo tiempo para recordar a Paulo Petrone, el taxista asesinado en el barrio Peñarol, y a Diana Gonnet, la docente que murió a causa de un disparo, cuando dos delincuentes ingresaron a asaltar una fábrica de pastas en Parque Rodó.

Marcha por pizzero muerto. Foto: Fernando Ponzetto

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