Pedirán enviar médicos a Venezuela

La falta de medicinas y recursos hospitalarios es moneda corriente en Venezuela como consecuencia de la grave crisis humanitaria que afronta. Ante este escenario, médicos uruguayos evalúan solicitarle al gobierno que disponga de recursos humanos, entre ellos nefrólogos —especialistas en los riñones y sus enfermedades— y materiales como medicamentos para enviar al país caribeño.

La Sociedad Uruguaya de Nefrología (SUN) "ve con enorme preocupación la situación sanitaria que viven pacientes con la enfermedad renal en Venezuela", informó en un comunicado que será publicado hoy y al que ya tuvo acceso El País.

Según datos de la Sociedad Venezolana de Nefrología que fueron entregados a la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (Slanh) existe una "importante dificultad en el acceso a la medicación para más de 5.000 pacientes con trasplante renal y en el acceso a tratamiento de diálisis para más de 15.000 pacientes".

El presidente de la SUN, Pablo Ríos, dijo a El País que "preocupa la situación de los pacientes porque los nefrólogos estamos en vínculo directo con el primer nivel de atención y conocemos las consecuencias de la falta de medicación y de diálisis por el riesgo vital que representa para los pacientes". La sociedad venezolana realizó la denuncia ante su homóloga latinoamericana, situación que alertó a los médicos uruguayos quienes evaluarán distintas medidas de ayuda. El médico indicó a El País que si bien aún resta conocer la postura de la sociedad latinoamericana sobre lo que está sucediendo en Venezuela, "está la posibilidad de lograr el envío de ayuda, varios países estamos a la espera. Seguramente se requiera", agregó Ríos, quien considera que "hay disposición de parte nuestra a colaborar".

Por otro lado, el especialista explicó que en Venezuela "hay una inequidad muy importante, ya que no hay acceso universal a las prestaciones". Por ejemplo, las diálisis "hay que costearlas en forma individual y eso hace que no se tenga acceso a la misma", agregó. Para la SUN, "el acceso a la salud es un derecho inalienable del ser humano" y por eso "se exhorta a las autoridades venezolanas a realizar todos los esfuerzos para garantizar las terapias de sustitución de la función renal para todos sus pacientes".

La coyuntura política, social y económica de Venezuela afecta a todos los servicios. Según informó EFE, médicos de cinco estados y de Caracas denunciaron que en sus lugares de trabajo existe "un mercado negro" que comercia la sangre y sus derivados, hechos alertados por activistas de la salud.

Pobreza.

Según una encuesta sobre las Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) realizada por las principales universidades del país y presentada la semana pasada en Caracas, la pobreza extrema aumentó de 23,6% a 61,2% en cuatro años y casi diez puntos tan solo entre 2016 y 2017. La encuesta fue realizada a 6.168 personas de entre 20 a 65 años de edad de todos los estratos sociales en cinco regiones del país, entre julio y septiembre del 2017. Fue hecha por docentes de la UCAB, de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y de la Universidad Simón Bolívar (USB). Otro dato fuerte es que el venezolano perdió un promedio de 11,4 kilos el año pasado frente a ocho del anterior. La tasa de pobreza fue calculada tomando en cuenta las condiciones de vivienda, servicios, estándar de vida, educación, trabajo y protección social.

SMU ve viable el envío de ayuda El presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Gustavo Grecco, consideró que es viable la posibilidad de destinar recursos médicos como nefrólogos o remedios a Venezuela para hacer frente a la emergencia sanitaria que atraviesa el país. De todas maneras, el SMU no analizó aún el tema formalmente, explicó Grecco a El País.

Siete mueren por falta de diálisis

En el último mes, unos 31 venezolanos han visto cómo sus cuerpos comienzan a rechazar órganos trasplantados ante la falta de medicinas, según Codevida, una organización no gubernamental. Otros 16.000 venezolanos, muchos de ellos esperando un trasplante, dependen de la diálisis para limpiar su sangre.



Pero también en este caso los recursos y los materiales son escasos. Casi la mitad de las unidades de diálisis del país están fuera de servicio, según el diputado opositor José Manuel Olivares. Solo en las tres últimas semanas, siete personas han muerto por falta de diálisis, dijo Codevida, que recientemente organizó en Caracas una protesta para denunciar la falta de medicamentos.



En medio de la escasez de elementos básicos como catéteres, el deterioro de la infraestructura hospitalaria y el éxodo de médicos, los profesionales de la salud que quedan en Venezuela intentan hacer lo imposible con cada vez menos recursos. "Es mucho estrés. Se hace el pedido, no nos llega, se vuelve a llamar, no nos llega. Y ahí vemos que no hay material", dijo un residente de nefrología de un hospital público.