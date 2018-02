Oposición pide que se siga investigando las denuncias

El recambio de autoridades en ASSE no es, para los partidos de la oposición, motivo para no continuar con la investigación parlamentaria que se viene llevando a cabo a instancias del diputado de Unidad Popular (UP) Eduardo Rubio.

Al contrario, legisladores de los partidos afirmaron a El País que como los mandos medios, es decir el nivel gerencial, permanece en los cargos, se necesita ir "a fondo" en la investigación porque muchas de las situaciones que se indagan pasaron por ese nivel de decisión.

Precisamente Rubio dijo a El País que estas destituciones "confirman la necesidad de investigar" en el Parlamento, lo cual se viene haciendo desde el año pasado.

En lo político, el senador nacionalista Javier García recordó que lo sucedido en ASSE "es enteramente responsabilidad del Poder Ejecutivo" porque en el directorio del organismo no hay representantes de la oposición, como en el gobierno de José Mujica, sino que todos son puestos por el oficialismo.

El representante del Partido Independiente Pablo Mieres dijo que "hace tiempo que se necesitaba un cambio" en ASSE, lo cual calificó como "algo bueno" por las "irregularidades que fueron denunciadas".

"La remoción es fruto de las irregularidades de la gestión y de las denuncias de corrupción hechas por el diputado Martín Lema", apuntó el nacionalista García. "La falta de control y la permisividad que tuvo el presidente de la República y el oficialismo llevaron a la situación de ASSE, un organismo que tiene un presupuesto de US$ 1.000 millones", agregó el senador.

Para el diputado Guillermo Facello, del Partido de la Gente, "estas situaciones (el caso Ardus) que pueden rozar la ética ya no ocurren solamente en el sistema político, sino también en el ámbito jurisdiccional como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)", donde tres de sus cinco miembros contrataron como asesoras a sus propias hijas.

Facello también piensa que la investigadora parlamentaria, que él integra, debe continuar.

En tanto, la dirigencia colorada prefirió expresarse por Twitter. A través de la red, el senador Pedro Bordaberry deseó "la mejor de las suertes para Marcos Carámbula; habría que modificar la ley y que los representantes gremiales y de usuarios tengan voz pero no voto en el directorio".