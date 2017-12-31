Nuevo caso de femicidio: Un hombre ahorcó a su exesposa y luego se suicidó en San Carlos

INSEGURIDAD

La Justicia investiga los hechos para poder establecer lo ocurrido.

En la madrugada de este domingo, sobre las 6:30 horas, la Policía recibió una llamada alertando que un hombre estaba colgado en el árbol de la vereda en frente a una casa.

Cuando los efectivos llegaron al lugar y entraron a la vivienda constataron que en la casa también se encontraba el cuerpo sin vida de una mujer, con una cuerda en el cuello suspendida de la reja de una ventana, informó Subrayado.

Según las primeras investigaciones, se pudo constatar que el hombre tenía una orden de restricción de acercamiento a la mujer desde agosto, tras una intervención policial.

Además se determinó que la mujer, que vivía en Maldonado, se había quedado en la casa de su expareja para festejar el cumpleaños de su hijo, quien realizó la llamada a la Policía.

La Justicia investiga para aclarar los hechos y constatar las circunstancias del crimen.