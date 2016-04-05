Montevideo a balazos, cuchilladas y fierrazos

Un muerto y cinco heridos a raíz de rapiñas y actos de saña.

Abril comenzó con una serie de violentos episodios ocurridos en distintos barrios de Montevideo. En la noche del pasado sábado, dos hombres llegaron en moto a la vivienda de Stefano Crossa, uruguayo, de 30 años de edad. Tras una fuerte discusión, el dueño de la casa ubicada en Sayago fue apuñalado en el abdomen y abandonado en el piso del patio del fondo.

Aunque el personal policial de la seccional 8a llegó a la casa de Vedía y Tacuabé cuando el hombre aún estaba vivo, horas después murió en un centro hospitalario a causa de las graves heridas.

Otro hombre, de 31 años de edad, resultó baleado en sus genitales, también el sábado 2 de abril. Caminaba por Santin Carlos Rossi y Pasaje la Bahía cuando un desconocido armado le exigió dinero. La víctima opuso resistencia y de inmediato se sintió herido. Personal policial de la seccional 24a registró su testimonio en el Centro Coordinador del Cerro.

El mismo día un hombre de 48 años fue baleado en un hombro, en Aires Puros. Al llegar a su casa, ubicada en Bustamante y Guerra, después de haber concurrido a un casino, dos desconocidos que viajaban en una moto lo interceptaron y, sin mediar palabras, uno de ellos le disparó y robó el dinero que portaba en su billetera.

En Vaillant y Tellier, un hombre de 66 años, sereno de una empresa, de improviso se vio arrinconado por un delincuente, mientras caminaba por la vereda. Al ser atacado, en pleno forcejeo el desconocido le quitó el arma y fugó. La víctima del asalto terminó herida de bala en el brazo derecho.

Luis Alberto Massa Berruela, uruguayo de 38 años de edad, poseedor de cuatro antecedentes penales, el último con fecha 4 de enero de 2006, por un delito de "rapiña", fue procesado con prisión por dos rapiñas especialmente agravadas.

Personal policial de Bus Seguro lo arrestó en la Avenida Belloni después de que robara al conductor-cobrador de un ómnibus que circulaba por Avenida de las Instrucciones hacia Pocitos. Lo amenazó con un arma de fuego y fugó con la recaudación pero sin lesionarlo.

Con caños y varillas.

A pasos de la Avenida Luis Batlle Berres, en Gobernador del Pino y Adolfo Vaillant, policías de la seccional 19a asistieron en la mañana del pasado sábado a una mujer de 28 años que se encontraba tirada en la acera, con varias fracturas abiertas en las dos piernas, emitiendo desgarradores gritos de dolor que alertaron a los vecinos. La víctima testimonió que un hombre desconocido la atacó con una barra de hierro. Se investiga.

Daniel Maximiliano Peñaloza, con 6 antecedentes penales, marchó a prisión por haber rapiñado y lesionado a un cuidacoches de 47 años, el 31 de marzo, en la calle Paraguay y Panamá. Lo atacó para quitarle sus pertenencias con una varilla de hierro de 60 centímetros, que le fue incautada. Una hora antes había intimidado a una mujer con el mismo objeto ferrugiento.

Tiroteos, crímenes, motochorros, cuidacoches, rapiñas, balñaceras, ajustes de cuentas.

Un hombre de 33 años de edad, del cual la Policía solo ha dado sus iniciales (A.N.C.), poseedor de 12 antecedentes penales, fue apresado y conducido a la seccional 12a. El 27 de marzo de 2015, había sido procesado por "un delito de hurto especialmente agravado". Y ayer debió comparecer ante la Justicia por haber sido arrestado después de romper un vidrio de una camioneta estacionada en el barrio Atahualpa y haberse apropiado de varios objetos.

El sábado 2 de abril fue un día fatal con acumulación de hechos violentos. Foto: Archivo.

ABRIL COMENZÓ A TODA VIOLENCIA