Matan a dueña de un comercio de caramelos

CONSTERNACIÓN POR CRIMEN EN FRAY BENTOS

La víctima fatal estaba por entregar las llaves del negocio.

DANIEL ROJAS Fray Bentos

En la tarde de ayer asesinaron a una conocida comerciante en el radio céntrico de la ciudad de Fray Bentos. Un cliente ingresó sobre las 17:15 horas al local y encontró a la dueña del negocio tendida en el piso, con el cráneo destrozado.

El hecho ocurrió en Avenida Rincón casi 19 de Abril, a menos de una cuadra de la plaza Artigas, una zona por donde es permanente la circulación de personas.

La víctima fatal, de 63 años, era una conocida y apreciada comerciante que estaba al frente de un expendio dedicado básicamente a la venta de golosinas al por mayor. En estos días había vendido su parte del local y estaba por entregar las llaves, según pudo conocerse a últimas horas de la noche de ayer.

El primero en llegar al lugar del feroz asesinato fue el coordinador ejecutivo de la Jefatura, Freddy Nuñez, acompañado de personal de la seccional 1, de Investigaciones y de la policía científica. El fiscal Hugo Villanueva llegó minutos después para hacerse cargo del caso.

Los investigadores cercaron el lugar, cortaron el tránsito de la avenida y procedieron a realizar el trabajo de rigor.

"Preservaron la escena del hecho, aplicando la regla de oro. Se efectuó un relevamiento minucioso y ordenado", estableció una fuente de Jefatura consultada por El País.

Conmoción.

La noticia corrió como reguero de pólvora y generó profunda conmoción en una comunidad que no está acostumbrada a hechos de esta naturaleza. Si hay algo de lo que se precian los fraybentinos, es justamente de la seguridad, en una ciudad donde una o dos rapiñas anuales son hechos destacados de la crónica roja.

La policía cortó el tránsito y no menos de medio centenar de personas se aglomeraron en las afueras del local, en estado de shock y sin dar crédito de lo que había ocurrido.

Personal especializado extrajo huellas y muestras de ADN que serán cotejadas con la base de datos. Asimismo se tomó declaración a familiares y una empleada que trabaja en el lugar. Un hombre que tenía amistad con un familiar de la mujer asesinada era anoche indagado sobre el homicidio.

"En otro momento hubiéramos tenido la iniciativa de ir pocos minutos después a dos o tres lugares buscando sospechosos y teniendo presente que el tiempo perdido corre a favor del criminal. Ahora, con el nuevo código de procedimiento penal, debemos esperar las instrucciones del fiscal", dijo un funcionario policial que valoraba hasta donde el cambio de procedimientos puede acaso conspirar con parte de la investigación, al menos durante las primeras horas de ocurrido un delito violento.

"Incluso nadie puede entrar sin autorización del responsable de la investigación", agregó.

Hallaron cuerpo en el Río Negro

Un equipo de buzos de la Armada Nacional encontró en la tarde de ayer el cuerpo de un joven desaparecido el miércoles en aguas del Río Negro.

El joven, que desapareció de la superficie mientras buscaba una pelota con la que jugaba junto a un grupo de amigos, era intensamente buscado con el apoyo de personal de la Prefectura de Mercedes.

Es la tercera persona desaparecida en aguas uruguayas en menos de una semana. El miércoles se encontró el cuerpo de un joven que había desaparecido mientras se bañaba en la playa de Piriápolis el fin de semana. El cuerpo fue ubicado el mediodía por un guardavidas que trabaja en la playa frente a la estación Ancap, sobre la Rambla de los Argentinos.

El mismo día también se ahogó una niña de nueve años en el arroyo San Carlos, a la altura de la zona de la Alameda. A pesar de que su madre la vigilaba desde la orilla, la pequeña fue arrastrada por la corriente y se ahogó.

Según informó El País a comienzos de este año, en base a datos de la Armada, en los dos primeros meses de 2017, en plena temporada, se contabilizaron 19 muertes por ahogamiento.