Martínez justificó aumento de la basura por un mayor consumo

INTENDENCIA

Sindicato y oposición exigen respuesta ante desborde de contenedores.

N. GONZÁLEZ KEUSSEIAN

Bolsas de plástico, envoltorios de regalos navideños, cajas, restos de fuegos artificiales, botellas de plástico y desechos de alimentos: el escenario parece ser el mismo Navidad tras Navidad; sin embargo para el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, la situación ocurre debido a un aumento de la capacidad de consumo de los uruguayos.

Luego de los festejos por Navidad, la Intendencia de Montevideo detectó más de 100 contenedores incinerados y un importante desborde de residuos: "No fue el 30% más que se calculaba, sino alrededor de un 50% más que un día normal", dijo ayer en rueda de prensa el intendente. Martínez indicó que el aumento ocurrió porque "la capacidad de consumo de los uruguayos está creciendo en todos los barrios, nadie puede dudarlo", agregó. Según informó la Intendencia de Montevideo, entre la noche de este lunes 25 y la mañana de ayer se levantaron 970 toneladas de residuos en diferentes zonas de la capital.

Las declaraciones del intendente despertaron el rechazo de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) Montevideo quien ya había alertado en dos ocasiones sobre el eventual escenario y también por parte de la oposición política. La secretaria general de Adeom Montevideo, Laura Ripoll, dijo a El País que "no es verdad que haya más basura que en otros años, si la Intendencia pensó en un plan de contingencia, si existió, no funcionó".

Según denunció el sindicato, en los días previos se había dispuesto un operativo especial y en muchos casos se realizaron horas extras.

Para Adeom, Martínez incumple con una promesa realizada en campaña de comprar más camiones para realizar las tareas de recolección de residuos. Actualmente la comuna tiene 25 camiones, pero según entiende el sindicato en realidad son necesarios unos 46 vehículos. Ripoll explicó que la situación no es nueva dado que desde los primeros días de diciembre ya se registraban atrasos en la recolección: "No se pudo con la situación, no es por si hubo más o menos consumo", agregó el sindicalista.

Para el senador del Partido Colorado, José Amorín Batlle, las declaraciones de Martínez son "tragicómicas". En la red social Twitter, el legislador indicó: "Desde la frase en Venezuela hay colas porque tienen más dinero para consumir gracias al chavismo, no escuchaba algo tan tragicómico como (la culpa de la basura es de) la capacidad de consumo de todos los uruguayos que está creciendo".

Por otro lado, la diputada del Partido Nacional, Graciela Bianchi, consideró en la misma red social que "Daniel Martínez, está ensayando para ser candidato por el Frente Amplio: vive en un mundo paralelo ya que justifica el fracaso con la basura por el aumento del consumo, culpa a la educación por destrucción de contenedores y su esposa es autoridad de la ANEP desde 2007".

Réplica.

El concepto de las declaraciones de Daniel Martínez sobre el consumo explicado como la causa de la acumulación de basura en la ciudad no es nuevo. El exintendente Ricardo Ehrlich ya había manifestado lo mismo al igual que la ex precandidata del Frente Amplio a la comuna, Lucía Topolansky.

"Estamos en una sociedad de consumo donde es cada vez mayor el use y tire, y los envoltorios vienen con dos o tres envoltorios que tiramos. Eso no existía tan así 22 años atrás, y 50, menos todavía. Entonces eso explica la multiplicación de la cantidad de kilos de basura per cápita diarios", dijo la hoy vicepresidenta.

Vandalismo.

La Intendencia detectó más de 100 contenedores quemados tras Navidad. Según informó el jefe comunal, cada contenedor vale US$ 1.000. Martínez dijo que cuando se incendia un contenedor disminuye la vida útil de ocho a dos años ya que se deteriora la tinta electrolítica con la que se pintan.

El año pasado se contabilizaron menos contenedores quemados: "Había ocurrido algo parecido, tal vez no tanto en cantidad, pero eran entre 60 y 70 y pico, este año son más de cien, hay que disfrutar haciendo daño, no sé qué ganan, es envenenarse el alma", dijo.

MARTÍNEZ Intendente: "No estoy satisfecho".

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, admitió su insatisfacción por el estado en el que amaneció la ciudad de Montevideo. "No estoy satisfecho", respondió a periodistas al ser consultado por el desborde de contenedores. Martínez dijo que recorrió la zona de Avenida Rivera y Bulevar General Artigas y que se sorprendió al encontrar contenedores desbordados que en horas previas fueron limpiados.