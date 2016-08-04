Llegan hoy dos nuevos camiones de limpieza

En 25 días deberían llegar los otros tres de la primera tanda.

En la mañana de hoy estarán llegando al puerto de Montevideo dos de los nuevos camiones de recolección de residuos que fueron comprados por la Intendencia.

Según el cronograma que maneja la comuna —que ha tenido que irse corriendo por atrasos del vendedor, según indicó la IMM—, el 6 de agosto deberían estar embarcando en el puerto de Génova (Italia) los otros tres que completarán la primera tanda de cinco camiones Mercedes Benz adquiridos a la concesionaria Farid.

El director de Limpieza de la Intendencia, Óscar Caputi, informó ayer a El País que en 25 días estarían arribando estos tres camiones a Montevideo.

"En los primeros meses de 2017 debe llegar la otra partida de 15 camiones", anticipó el director de Limpieza. Estos 15 camiones son de la marca OMB (la misma de los contenedores de basura) y fueron comprados a la empresa Alfanor, la única que se presentó al llamado para la segunda tanda de vehículos.

Consultado sobre la salud del servicio municipal de recolección, Caputi aseguró que "no hay un atraso mayor a 48 horas; estamos al día".

"Los contenedores no se limpian todos los días. Algunos se levantan con una frecuencia 3,5 (días por semana) y otros se levantan con una frecuencia 2", puntualizó.

El director agregó que la comuna dispone de personal suficiente para atender la nueva flota de limpieza.

"Están ingresando nuevos choferes, hicimos un concurso y la semana pasada salió la lista de prelación en el acuerdo semanal del intendente", sostuvo.

Caputi informó que los camiones llegarán "con un mantenimiento por 3 años", que quedará a cargo del representante de la marca en Uruguay. "El service está incluido, lo que no está incluido son los repuestos", agregó. El concesionario de los primeros cinco camiones es Farid Uruguay.

Reclamos laborales de Adeom.

La lista 1980 de Adeom emitió un comunicado indicando que existe un "conflicto" en el área de Limpieza debido a "el reiterado incumplimiento por parte de la IMM de los compromisos asumidos con sus trabajadores". Destaca una serie de reclamos laborales y "la aplicación de una reglamentación arbitraria, sancionatoria y represiva".

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN MONTEVIDEO