Liceos con grupos saturados y resta un 9% por inscribirse

Las familias de 500 alumnos reclamaron que se los cambie de institución.

El 9% de los jóvenes que a partir del 1° de marzo debería cursar primero de liceo aún no confirmó su inscripción. Sin contar a estos, hay decenas de grupos con más de 30 estudiantes, e incluso algunos con más de 40. Esto a pesar que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) dice que no hay clases con más de 27 alumnos.

Un informe de la Dirección de Desarrollo de Gestión Informática del Consejo de Educación Secundaria (CES), al que accedió El País, señala además que al 16 de febrero 500 padres pidieron entrevistas para cambiar a sus hijos de institución educativa.

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) denunció a fines de 2016 que una gran cantidad de alumnos fueron anotados en liceos muy lejanos a su lugar de residencia. Incluso develaron casos en que los estudiantes deberán tomarse dos ómnibus y además caminar bastante para llegar a los centros educativos.

La cúpula del gremio también sostuvo esta semana en conferencia de prensa que el presidente de la ANEP, Wilson Netto, no dijo la verdad el año pasado cuando precisó que el nuevo programa informático que se usó para preinscribir a los alumnos iba a permitir a estos elegir el liceo que quisieran.

A partir de 2016 la Plataforma Gurí, que hasta entonces se utilizaba para medir las inasistencias de los alumnos de Primaria y para hacer un monitoreo de sus calificaciones, se comenzó a usar para preinscribir, antes de que terminaran las clases, a los niños que estaban terminando 6° de escuela y empezaban el liceo o la UTU en 2017.

El objetivo era prevenir la fuga de estudiantes que se genera de un ciclo al otro. El año pasado 1.600 niños que terminaron Primaria no se anotaron en Secundaria.

El plan iba en concordancia con una promesa del presidente Tabaré Vázquez por la cual el 100% de los jóvenes hasta 18 años deben estar en alguna institución educativa.

El programa informático fue evaluado como un éxito el año pasado por las autoridades. Sin embargo, el informe del CES demuestra que 3.118 adolescentes aún no confirmaron su inscripción a menos de 15 días de comenzar las clases, lo que equivale a un 9% de los que deberían cursar primero en 2017.

Demasiados.

La ANEP se ha anotado como uno de sus grandes logros de los últimos años la reducción de la cantidad de alumnos por grupo. En su página web se señala como un "indicador positivo" el "incesante incremento de la cantidad de liceos y grupos".

Se sostiene que "entre 2005 y 2014 se habilitaron 32 nuevos liceos y fueron creados 200 grupos más a nivel de Ciclo Básico". Y se advierte que esto "ha permitido reducir el número promedio de alumnos por grupo (27 en Ciclo Básico y 24 en Segundo Ciclo)".

Sin embargo, de las 245 instituciones que figuran en el documento del CES, que corresponde a primeros años, en 128 la cantidad de alumnos por clase es mayor a 27.

Las situaciones más críticas se presentan en los liceos Salto N° 7, con 43 inscriptos; N° 45 de Montevideo, ubicado en Camino Maldonado, con 40 alumnos anotados; y el departamental de Colonia, con 38.

Pero, además, la Dirección de Desarrollo y Gestión Informática aclaró en el documento que en estas nóminas "no están incluidos" los alumnos que tienen sus inscripciones "sin confirmar".

Tampoco están "los que pidieron pase a la reguladora de Montevideo", es decir algunos de esos 500 que reclamaron cambiarse de institución.

A esto hay que sumar 3.720 adolescentes que debieron egresar de la escuela el año pasado, pero tienen "sus fallos en suspensos".

Y en el documento se señala que "los últimos liceos de la lista", es decir aquellos que sí tienen menos de 27 estudiantes, "tienen muchos alumnos para confirmar" y "por eso se espera que comiencen las clases con más alumnos por grupos".

En contrapartida se advierte que algunas instituciones, co-mo el liceo N° 45, verán disminuida su matrícula cuando comiencen las clases, puesto que se adecuarán desde el Plan 2006, al de 2017.

A la situación de los liceos se agrega la de 2.284 alumnos que se anotaron en UTU pero quedaron en lista de espera debido a que no hay cupos en las instituciones a las que quieren ir. El consejero Miguel Venturiello dijo esta semana a El País que en algunos casos puede que se encuentren soluciones, pero advirtió que en cursos como Audiovisual y Gastronomía es difícil que se generen lugares.

"Gurí", la estrategia contra el ausentismo.

Hubo 1.600 niños que terminaron la escuela en 2015 y que ni siquiera se anotaron en el liceo en 2016. En tanto, el Banco de Previsión Social (BPS) amenazó el año pasado con cortarle las asignaciones familiares a 15.900 niños y jóvenes que no estaban en ningún centro educativo. De estos, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) logró reinsertar solo a 4.000.

Como una forma de combatir este problema, las inscripciones se empezaron a hacer el año pasado a través del programa informático Gurí. Este, sostuvo la ANEP a través de una serie de variantes, es el que asigna la institución a la que tiene que ir cada alumno. Por ejemplo, si un niño ya tiene un hermano cursando en una escuela, el programa le da prioridad. Sin embargo, el sindicato sostuvo que Gurí anota a alumnos en centros que les quedan lejos de sus casas.

Instituciones que tienen más alumnos por clase.

Salto N° 7 - 5 primeros - 43 alumnos por grupo.

Montevideo N° 45 (Camino Maldonado) - 10 primeros - 40 alumnos por grupo.

Colonia Departamental - 5 primeros - 38 alumnos por grupo.

Montevideo N° 67 (Piedras Blancas) - 4 primeros - 36 alumnos por grupo.

Montevideo N° 74 (Lezica) - 4 primeros - 36 alumnos por grupo.

Tomás Gomensoro (Artigas) - 2 primeros - 36 alumnos por grupo.

Montevideo N° 54 (Prado) - 7 primeros - 35 alumnos por grupo.

Montevideo N° 24 (Pajas Blancas) - 11 primeros - 35 alumnos por grupo.

Montevideo N° 46 (Paso de la Arena) - 11 primeros - 35 alumnos por grupo.

Montevideo N° 66 (Capurro) - 7 primeros - 35 alumnos por grupo.

Dolores N° 1 (Fue uno de los afectados por el tornado del año pasado) - 5 primeros -35 alumnos por grupo.

Mercedes N° 2 - 12 primeros - 34 alumnos por grupo.

Florida N° 2 - 10 primeros - 34 alumnos por grupo.

San José N° 2 - 9 primeros - 34 alumnos por grupo.

Montevideo N° 52 (Villa García) - 7 primeros - 34 alumnos por grupo.

Colonia N° 2 - 6 primeros - 34 alumnos por grupo.

Montevideo N° 25 (Punta Rieles) - 6 primeros - 34 alumnos por grupo.

Punta del Este - 3 primeros - 34 alumnos por grupo.

San Javier (Río Negro) - 2 primeros - 34 alumnos por grupo

Montevideo N° 57 (Las Acacias) - 10 primeros - 33 alumnos por grupo.

Salinas N° 2 - 11 primeros - 33 alumnos por grupo.

Durazno N° 3 - 9 primeros - 33 alumnos por grupo.

Piriápolis - 7 primeros - 33 alumnos por grupo.

Salto N° 6 - 6 primeros - 33 alumnos por grupo.

Artigas N° 2 - 5 primeros -33 alumnos por grupo.

CARLOS TAPIA ANEP dice que en Ciclo Básico no hay más de 27 alumnos, pero son 40. Foto: archivo El País

SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓNCARLOS TAPIA