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El País Información

Le robaron una pistola, cargadores y esposas a un policía en Casabó

05/02/2018, 21:15
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Los homicidas son buscados en Casabó, donde han matado muchas personas. Foto: L.Carreño.
Operativo policial en Cerro Norte por inseguridad y hurtos, patrulleros, autos de policia , ND 20130715, foto Leonardo Carreño - Archivo El Pais
Archivo El Pais

INSEGURIDAD

Los delincuentes estaban armados y lograron darse a la fuga. El uniformado custodiaba a una víctima de violencia doméstica.

Un policía fue rapiñado a mano armada por tres delincuentes mientras custodiaba a una víctima de violencia doméstica en el barrio Casabó.

En momentos que cumplía su labor, el uniformado vio pasar a una moto por el lugar que le llamó la atención. Cuando salió al pasillo de ingreso a la vivienda fue abordado por los delincuentes, informaron fuentes policiales a El País. 

El policía explicó que uno de los rapiñeros portaba una escopeta recortada, el otro un revólver y el tercero una pistola. Armas en mano, le hurtaron su pistola Glock 9 milímetros, tres cargadores completos y dos esposas. No se llevaron el chaleco antibalas ni el equipo de comunicaciones.

Una vez que los delincuentes emprendieron la fuga el policía salió detrás de ellos. Pero realizaron varios disparos intimidatorios al aire que lo obligaron a cesar la persecución. 

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