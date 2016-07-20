Lacalle Pou no quiere más reuniones por tema seguridad: "No da para más"

El senador nacionalista planteará a su partido su postura. Bonomi dijo que no le sorprendía su postura porque desde el principio no quería participar de las conversaciones.



El senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, dijo hoy en su audición que hará un planteo en el seno de su partido para que las reuniones con el presidente Tabaré Vázquez que se vienen desarrollando para tratar el tema de la seguridad púbica no se realicen más.

"Nos parece que llega un momento de que no da para más. Llega un momento de que se hizo lo posible en las reuniones y que volvemos a nuestro rol, volvemos al rol de oposición, volvemos al rol de controlar al gobierno, con las herramientas que tenemos", dijo Lacalle Pou.

"Porque va de suyo y todos saben de que el Frente Amplio y el gobierno tienen mayorías, si de nosotros dependiera el binomio del Ministerio del Interior, (Eduardo) Bonomi y el hermano del presidente de la República (Jorge Vázquez), no estaban más en esas funciones porque fracasaron con rotundo éxito como nos habrán escuchado decir más de una vez", agregó.

Lacalle Pou dijo además: "Estamos convencidos que estas reuniones con el presidente de la República no deben de seguir, no deben de continuar y ese planteo lo vamos hacer en el seno de nuestro partido para ver si logramos los consensos necesarios".

"No da para más. Hay que hacerse cargo, el gobierno del doctor Vázquez se debe de hacer cargo, hay cosas que ya no mejorarán, hay cosas importantes para la vida", añadió.

Si no puede ver el video haga click aquí

El senador nacionalista Javier García, se expresó ayer en la misma línea que Lacalle Pou. García dijo que el Partido Nacional sigue sintiendo “decepción” con el ritmo de los trabajos de ámbito multipartidario que busca actualizar la normativa penal para atacar la inseguridad.

Las declaraciones de Lacalle Pou y de García vienen luego de que ayer se realizara una nueva reunión por el tema de seguridad entre el presidente Vázquez y representantes de los partidos políticos.

Ayer tras el encuentro el gobierno y la oposición acordaron un proyecto de ley que elevará de 20 a 24 meses de reclusión las penas para los homicidios intencionales.

Pero no se hizo lugar a un planteo blanco para tomar la misma decisión para los homicidios con dolo eventual (el ejemplo típico es cuando un conductor atropella y mata a una persona por cruzar cuando el semáforo está en rojo; sabe que su conducta puede causar un daño pero no tiene la intención de matar).

La respuesta de Bonomi

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, respondió este mediodía a las declaraciones del senador nacionalista. "No me sorprende porque creo que el senador Lacalle dijo de entrada que no había que participar, después el Partido Nacional participó con aportes que fueron discutidos y muchos aprobados. Y ahora vuelve al principio", dijo, según recoge Subrayado.

Bonomi dijo que "el PN hizo un planteo respecto a los menores en conflicto con la ley que no fue recogido, pero hizo un planteo respecto a los homicidios que fue llevado, por lo menos en dos terceras partes".

El ministro reconoció que ninguna de las propuestas presentadas por los partidos opositores fue aceptada en su totalidad, pero consideró que las reuniones fueron "muy positivas".

Luis Lacalle Pou. Foto: Archivo El País

INSEGURIDAD