Secretaria de Jorge Meroni lo denunciará en Fiscalía; “son hechos de gravedad”, dijo su abogado

La secretaria que dijo haber sido acosada sexualmente por Jorge Meroni -hasta ayer alcalde del Municipio A- presentará una denuncia formal en Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género, informó este viernes su abogado, Ignacio Durán.

El defensor señaló en conversación con Subrayado (Canal 10) que “es bastante complejo últimamente presentar denuncias (en la Fiscalía) por lo complicado que es a veces que se asigne un turno”. Por lo que, “si esto no es posible en el corto plazo, se tomó también la decisión de presentarla en la seccional policial porque entendemos que son hechos de gravedad que esta persona decidió no dejarlos pasar por alto”, puntualizó.



Durán también explicó qué llevó a la mujer a hacer la denuncia. “Son situaciones que se vivían en la cotidiana del marco de una relación laboral que fue subiendo de tono. Ella fue tolerando determinadas conductas porque era dependiente, porque precisaba trabajar, pero llegó un momento en que la cosa se fue de las manos, que no dio para más”, aseguró.

“Hace muchos meses que ella me manda mensajes y me pone al tanto de la situación”, dijo el abogado y explicó que la mujer trabajaba para Meroni desde el 2020.



“La situación fue tomando una dimensión que la hizo insoportable. Ella comenzó faltando mucho a trabajar para evitar la situación, pero llegó un momento que hasta el marido la aconsejó que había que tomar otro carril”, relató Durán.



“Ella se comunica con (el senador del Frente Amplio por el Movimiento de Participación Popular) Alejandro 'Pacha' Sánchez, y el Pacha le dice que no se puede hacer la vista gorda con esto, que hay que seguir los canales formales, y coordinan para que se presente en la Comisión de Ética del MPP”, concluyó el abogado.



Este jueves, el MPP le pidió la renuncia a Meroni, quien resolvió renunciar tanto a la alcaldía del Municipio A como al sector político.