SCJ falló a favor de ganadores del Gordo de Fin de Año de 2014 que no cobraron el premio

En Florida, 15 familias terminaron el 2014 festejando por ser unas de las ganadoras -tras haber adquirido participaciones de décimos- del Gordo de Fin de Año que en ese momento tenía un premio de $ 60 millones. Sin embargo, siete años después no han cobrado el premio. Ahora la Suprema Corte de Justicia se expidió y falló a su favor.

Cuando el número ganador fue anunciado, las calles de Florida se llenaron de personas que festejaban y aplaudían la victoria. Pero cuando las familias fueron a reclamar su premio, fueron notificadas de que el comerciante que ofreció las participaciones no había adquirido el número.



A partir de ese momento se inició un camino legal de muchos años, que llegó a su fin este mes. "La Justicia letrada de Florida de primera instancia de primer turno falló a favor de los damnificados condenando a los organizadores del colectivo a indemnizarlos", relató Juan José Martínez Mercadal, abogado de los demandantes, a Canal 5.



Luego de apelar y de pasar por otras instancias procesales, el asunto finalmente llegó a la Suprema Corte de Justicia, que por unanimidad de sus cinco ministros se expidió a favor de los damnificados y mantuvo la sentencia dictada en primera instancia.



"Mantuvo la condena a los organizadores de los colectivos", indicó Martínez Mercadal y aseguró que se trata de un caso particular ya que esta situación no se había dado en la jurisprudencia uruguaya.



El abogado explicó que si bien no existe un monto de condena, lo que sí se hace es establecer las pautas para la liquidación. "Corresponde ahora empezar una etapa de liquidación a efectos de determinar el monto que les corresponde a los damnificados por su participación en el colectivo", aseguró.