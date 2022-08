Robert Silva denunció en Fiscalía pintadas en su casa: "Hay límites que no se pueden pasar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de ANEP, Robert Silva, presentó este martes de mañana una denuncia en Fiscalía por las pintadas que recibió en su casa en la madrugada del sábado, en el marco de una serie de paros y ocupaciones que activaron los gremios estudiantiles contra la reforma educativa y en reclamo de más presupuesto para la educación.

En diálogo con El País, Silva contó que entregó imágenes y videos, aunque se podrían aportar más pruebas. La acción fue denunciada como un delito de daño a la propiedad privada. "Hay límites que no se pueden pasar y afecta la tradición republicana del país", puntualizó Silva, que luego enfatizó: "Vulnerar el hogar de una persona porque se tenga discrepancias o posiciones distintas no es lo que nos caracteriza como República".

Pintadas en la casa de Robert Silva. Foto: Twitter/Robert Silva

"Estas cosas tienen que servir de reflexión para aquellos que alientan discursos tremendistas, que trabajan desde la lógica del blanco y negro, el bueno y el malo; aquél que piensa que el que no piensa como yo quiere destruir la educación pública, destruir los cimientos de la educación de nuestro país", remarcó Silva.



Las declaraciones de Silva surgen en pleno conflicto con los gremios estudiantiles, por lo que envió un mensaje claro: "No podemos permitir que se vulnere el derecho a la educación, un derecho humano fundamental; ni el derecho al trabajo de tantos miles".



Previamente, en rueda de prensa consignada por Canal 5, Silva señaló en la puerta del Ministerio Público que con este paso busca "dar un mensaje de que estas cosas no están bien y que no pueden pasar".

Además, el jerarca busca que, "si se encuentran a los responsables, que asuman las consecuencias de su obrar". Respecto al episodio, dijo que "hay otras cámaras en la zona, incluso de entidades privadas que allí están, que de repente pueden ayudar a dilucidar esta situación".

Prefirió no ahondar en la hipótesis que maneja del origen de la pintada, aunque señaló que "está claramente relacionado con el conflicto o situación de oposición que algunos actores del sistema educativo tienen respecto al proceso de transformación que estamos llevando adelante". Puntualizó sobre "el enunciado de la vandalización" que pintaron en su casa, que señalaba: "Robo Silva Cntrl C + Cntrl V" y "La educación es del pueblo".



La vandalización ocurrió en la madrugada del sábado, y un día después, el domingo, Silva compartió un video en sus redes sociales donde se lo ve junto a su familia limpiando la fachada de su casa.

Robert Silva limpiando junto a su familia en graffiti que pintaron en la fachada de su casa como protesta a la reforma educativa. Foto: (Captura) Twitter

Este episodio derivó en varios mensajes de apoyo al jerarca, entre ellos el del presidente Luis Lacalle Pou. "Una razón más para seguir adelante con las transformaciones Robert. Si hará falta educación. Todo el apoyo personal y profesional", tuiteó el mandatario.