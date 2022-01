"La respuesta inmediata que la víctima debe tener no la tenemos", dijo fiscal tras denuncia de violación grupal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sylvia Lovesio, fiscal Letrada de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 4º turno, dijo que es necesario "cambiar" el proceso actual por el que pasan las víctimas de ese delito para poder dar "respuesta rápida", pero lamentó que los delitos sexuales en Uruguay "no son una prioridad en materia de políticas públicas".

"Nos da a veces impotencia", reconoció la representante del Ministerio Público al ser consultada sobre la denuncia de violación grupal que realizó una mujer en el barrio Cordón (Montevideo) este domingo. Tres hombres que fueron detenidos por el caso quedaron libres, pero emplazados.

"Está bueno que se genere indignación y que este tema se ponga en el tapete público en el sentido de que la gente sepa cómo funciona nuestro sistema. Actuamos con la mayor diligencia, pero la respuesta inmediata que la víctima debe tener, no la tenemos porque carecemos de las herramientas fundamentales para tener una respuesta rápida", señaló esta mañana en diálogo con Doble Click (Del Sol FM).

En esa línea, indicó que en este caso puntual siente "lo mismo que le pasa al resto de la opinión pública". "Nosotros que estamos todos los días trabajando con víctimas, me gustaría que el sistema cambiara, y es lo que reclamo todos los días, para poder tener las evidencias con mucha más inmediatez, para poder actuar más rápido y darle a la víctima una respuesta, que es lo que la víctima se merece".

"Cuando se activa el protocolo de atención a la víctima en materia de delitos sexuales, la víctima es derivada inmediatamente al equipo de su prestador de salud. La ve un médico, posteriormente el ginecólogo, se le extraen las muestras, después la ve la psicóloga, la psiquiatra y ahí se elabora un informe, que demora tiempo", lamentó la fiscal.



En tanto, sostuvo que el proceso no queda allí, porque luego debe presentarse la mujer ante el médico forense. "Es una nueva revictimización. Otra vez la víctima tiene que pasar por un médico, otra vez tiene que contar lo que le pasó".



"A veces evitamos tomar la declaración porque no está bueno. A la víctima hay que cuidarla de esa revictimización de ir varias veces a contar lo mismo", expresó.



Para Lovesio, "tendría que ser un único testimonio" porque en general se pasa a una etapa de juicio en un 98% de los casos, ya que los abusadores "por lo general no aceptan la comisión de los hechos".



En dicho juicio, la víctima tiene derecho a participar a través de una prueba anticipada, que es una "declaración reservada donde no se conocen los datos identificatorios de la víctima". Este paso es una "prueba muy importante" para un juicio oral en materia de delitos sexuales, puntualizó. Con este proceso, para la fiscal, "vamos acumulando daño en alguien que ya sufrió de un daño permanente diría yo".

El caso

Ahora, la fiscal está a la espera del informe de un equipo multidisciplinario del prestador de salud de la víctima, que será vista en las "próximas horas" por un médico forense. Según pudo saber El País, los médicos que atendieron a la mujer el domingo de mañana determinaron que tenía signos de haber sido violada.



Lovesio también fue consultada esta mañana sobre los detenidos que quedaron emplazados en las últimas horas, y aclaró por qué se habla hasta el momento de "presunto abuso". "Tenemos que entender que hasta que no tengamos evidencia contundente para poder ir al juez de garantías a pedir que se formalice la investigación de la fiscalía, él o los denunciados son inocentes hasta que no se pruebe en un juicio oral y público". Agregó en esa línea que hasta esa instancia "no se los puede considerar culpables".



Por otro lado, la fiscal afirmó que que los delitos sexuales en Uruguay "no son una prioridad en materia de políticas públicas", considerando que hay tres fiscalías de Delitos Sexuales especializadas en Montevideo las cuales reciben una "gran cantidad" de denuncias. "Estamos muy solos", enfatizó Lovesio haciendo referencia tanto a la víctima como al trabajo fiscal.



Consultada sobre si las mujeres están seguras en Uruguay, respondió tras una pausa: "No, no están seguras". Además, valoró que las penas que se obtienen en estos procesos judiciales "no contemplan el daño que la víctima sufre, que queda con un daño irreversible para toda la vida".