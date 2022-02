Presentan otra denuncia contra una empresa de corredores de Bolsa por US$ 600.000

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una segunda denuncia contra una conocida empresa de corredores de Bolsa ingresó a la Fiscalía de Delitos Económicos en la tarde del jueves 17. El escrito, al que accedió El País, fue firmado por tres clientes de la firma y señala que esta incurrió en una estafa por US$ 600.000. “Perdimos los ahorros de toda la vida”, expresa la denuncia.

El documento, elaborado por el abogado César Castro, dice a la Fiscalía que “la maniobra” implicó varias etapas y “muy probablemente” la pluriparticipación de varios actores.



La denuncia relata que una mujer, que se hacía llamar “Mary”, formaba parte de un grupo grande de amigos entre los que se encontraban los tres denunciantes. Con el paso de los años, se formó entre los integrantes del grupo cierta confianza y fue entonces que Mary comenzó a ofrecer servicios de la empresa corredora de Bolsa argumentando ser su “ejecutiva de cuentas”.

Mary decía al grupo que la empresa “era muy confiable” y que daba “un rendimiento superior a la media en virtud de su gran experiencia” de compañía. A partir del año 2013 todos los integrantes del grupo comenzaron a colocar pequeñas sumas de dinero como inversión en la empresa.



Al ver que los resultados eran buenos, según los informes que Mary enviaba a los integrantes del grupo, estos terminaron invirtiendo en la empresa “todos los ahorros”, dice la denuncia penal.



Mary no solo se presentaba como representante autorizada de la empresa corredora de Bolsa, también utilizaba sus oficinas donde hacía firmar fichas a sus clientes. “Ella nos enviaba a menudo información financiera con logos de la empresa, remitía estados de cuentas donde aparecía su nombre, nos daba recibos de ingresos y egresos de caja con el multicitado logo y datos de la empresa y (según sus dichos) utilizaba el celular corporativo de su empresa”, expresa el escrito elaborado por Castro.

En esa mecánica, Mary se comunicaba con los inversores ofreciéndoles diferentes ofertas, detallando sus hipotéticos beneficios.



Según los denunciantes, las inversiones se hacían a veces en efectivo contra entrega de recibos de parte de la empresa denunciada y, por lo menos en dos ocasiones, efectuaron depósitos en un cambio de plaza a nombre de la firma corredora de Bolsa tras instrucciones dadas por Mary. Por ello, los presuntos estafados también denunciaron penalmente al cambio.



El escrito, que ingresó a la Fiscalía de Delitos Económicos, cuyo titular es el fiscal Gilberto Rodríguez, señala que los denunciantes pretendieron cobrar parte de sus ahorros y luego de una serie de evasivas, la ejecutiva les dijo que la empresa de corredores de Bolsa había tenido “un problema”.



Al concurrir a dicha firma, allí les trasmitieron que no había registros de sus inversiones. Es decir, que la documentación que les entregó Mary sería apócrifa. Por ello la empresa denunció a la ejecutiva.

En las próximas semanas, otros dos clientes presentarán una acusación contra la empresa por un supuesto perjuicio por US$ 1.000.000.



La primer denuncia contra la firma fue realizada por 10 damnificados por una supuesta estafa por US$ 300.000, dijo a El País el abogado Andrés Ojeda, que representa a las víctimas. Consultado sobre la cifra de la maniobra, Ojeda respondió que esta ronda los US$ 10 millones.