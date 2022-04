"Expediente oculto" e "irregularidades": piden nulidad de sentencia de alcalde de Florencio Sánchez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El abogado y exjuez Federico Álvarez Petraglia presentó un recurso de nulidad contra la sentencia con la que se condenó al alcalde de Florencio Sánchez (Colonia), el nacionalista Alfredo Sánchez, y a otros cuatro implicados en el caso, informó este miércoles La Diaria y confirmó El País. La fiscal del caso, Sandra Fleitas, explicó en 2021, cuando se aplicó la condena, que el alcalde obtenía materiales de construcción, pasajes y otros beneficios, y los otorgaba a particulares a cambio de que lo votaran.

Según el documento al que accedió El País, el recurso se presentó por una “serie de irregularidades que afectaron el derecho de defensa” de los ahora condenados, “así como la aparición de pruebas que no figuraban en el expediente original”.



Sobre esto, Álvarez Petraglia contó a El País que si bien el caso comenzó en 2018, la defensa actual lo tomó en 2021. “En el expediente (al que accedieron inicialmente) no estaba incluida la evidencia por la cual se condenaba a las personas”, afirmó.

Ante esto, la defensa intentó conseguir la carpeta investigativa del caso, pero les fue negada en Fiscalía, dijo. “Ante mucha insistencia y luego de una denuncia ante el fiscal de Corte se nos entrega la carpeta investigativa, lo cual nos pareció absolutamente irregular”, agregó el abogado.



Asimismo, Álvarez Petraglia detalló que en el expediente del caso “no existían muchas de las resoluciones” en virtud de las cuales se le puso escuchas telefónicas al alcalde. “Este expediente, el original que data de 2018, establece que se estuvo escuchando durante tres años (al alcalde), cuando el máximo legal habilitado son seis meses”, afirmó.

“Empezamos a ver que en este expediente no estaban las resoluciones, no estaban los oficios para poder controlar en virtud de qué se habían dispuesto las intervenciones”, señaló. A raíz de esto, la defensa encontró un “expediente oculto” hasta el momento, que “nació cuatro días antes que el que se hizo público”.



En este expediente “oculto” figura que las escuchas al alcalde comenzaron porque él entregó una moto a una persona sin la documentación respectiva, según el abogado. “Para poder intervenir el teléfono de una persona tiene que existir acreditado un hecho delictivo”, puntualizó y afirmó que lo sucedido con respecto a la moto no constituía uno.



La defensa de Alfredo Sánchez presentó el recurso el 14 de marzo, y Álvarez Petraglia espera una respuesta a la brevedad.