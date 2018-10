Peñarol evalúa una denuncia penal

Hasta últimas horas del domingo, altos dirigentes del consejo directivo del Club Atlético Peñarol se encontraban reunidos evaluando la posibilidad de formalizar una denuncia penal por el caso de los inflables que hinchas de Club Nacional de Footbal mostraron en las tribunas del Estadio Centenario durante el partido clásico de este sábado.

Los inflables representaban ataúdes con los colores del tradicional rival y tenían escrito el nombre de “Hernán” acompañado de una cruz, en referencia al homicidio del hincha de Peñarol Hernán Fiorito, a manos de parciales de Nacional, ocurrido hace dos años durante un festejo del aniversario del equipo aurinegro en Santa Lucía.



En caso de llevar adelante la denuncia penal, la decisión se suma a la denuncia que llevaría adelante Nacional el sábado. El club tricolor informó a través de un comunicado que “realizarían de inmediato las denuncias correspondientes a las autoridades, prestando toda la colaboración que esté al alcance de la institución para identificar rápidamente a los responsables y que sean incorporados a la lista de inhabilitados a asistir a espectáculos deportivos”.



Nacional, que ofició de locatario el sábado en el Estadio Centenario, manifestó además su “más absoluto y enérgico repudio” sobre estos hechos, a la vez que deslindó responsabilidades sobre la actitud de “unos pocos inadaptados que no representan en lo más mínimo, no sólo los valores básicos de respeto y convivencia que propugna la institución, sino tampoco a las decenas de miles de hinchas de ambos equipos que asistieron hoy al Estadio Centenario”.



Por su parte, el mismo sábado el Fiscal General de la Nación Jorge Díaz, decidió elevar el caso al fiscal de Flagrancia de 2° Turno, Carlos Negro. Díaz reveló su decisión por la noche a través de su cuenta en Twitter, donde explicó que “informó” al Fiscal Carlos Negro “los hechos protagonizados por algunos individuos de la hinchada de Nacional en el estadio Centenario, cuyo registro fotográfico me niego a difundir”.

Identificados.

Tras la viralización de las imágenes en las diferentes redes sociales, el Ministerio del Interior reconoció en un comunicado que estaba al tanto del caso y anunció que analizaría las imágenes de las cámaras de seguridad del Estadio Centenario. Finalmente, taras estudiar los diferentes videos, la Policía no solo pudo confirmar la veracidad de los hechos sino que logró obtener imágenes muy claras de los rasgos faciales de los portadores de los objetos. Hasta ayer domingo, la justicia se encontraba en procura obtener sus datos filiatorios a los efectos de comunicar a la Justicia la plena identidad de los mismos, amplió el Ministerio.



El Ministerio dijo que una vez identificados, procederá a “denunciarlos ante la Justicia y solicitar su incorporación a la lista negra que impida su ingreso a espectáculos deportivos”.



El comunicado, confirmó que los objetivos exhibidos en la tribuna de nacional eran “inflables ingresados de forma disimulada por la parcialidad y que fueron desplegados durante el encuentro” y describió el hecho como un “incalificable hecho de ostentación de objetos ofensivos exhibidos en la Tribuna Colombes (donde se ubicaba la parcialidad de Nacional) que hacían referencia a tristes episodios de violencia que no estamos dispuestos a permitir que se repitan y -menos aún- que se los reivindique como trofeos”.