Organizadores de Congreso por la Vida y la Familia analizan acciones contra el Estado

El pastor Jorge Márquez, líder de la iglesia evangélica Misión Vida y organizador del Congreso por la Vida y la Familia, indicó que "hay personas que están estudiando alternativas legales" contra el Estado luego de que el Ministerio de Turismo decidiera retirar la declaración de interés turístico a un evento que tendrá lugar en noviembre.



En declaraciones al programa radial La Mañana de El Espectador, el pastor indicó que -aunque se encaren las alternativas legales- también "se está pensando ir al ministerio para pedir una entrevista" porque "esto es muy serio", indicó.



"Nosotros también somos ciudadanos, ahora la pregunta es para quién gobierna el gobierno, para cuál de los grupos susceptibles del país, ¿o debe gobernar para todos?", cuestionó.

Márquez aseguró que tras la decisión del ministerio se sienten discriminados y que todo el texto explicativo de por qué se les retiraba el auspicio estaba escrito en condicional: "Ellos dicen que (en el evento se) podría llegar a herir o a maltratar" a ciertos grupos.



"Pero no hemos cometido ningún delito, todavía no lo hemos cometido, no atentamos contra nadie", expresó.

El evento se llevará a cabo del 22 al 24 de noviembre en Punta del Este. Entre los expositores se encuentran activistas contrarios a lo que definen como "ideología de género", un término que abarca desde las reivindicaciones del feminismo a los reclamos de los colectivos LGTB (lesbianas, gays, trans y bisexuales).



Uno de los oradores del Congreso es Álvaro Dastuge, diputado nacionalista que integra la denominada "bancada evangélica", presidente del sector Esperanza Nacional que promueve la precandidatura presidencial de Verónica Alonso, y yerno de Márquez. Otro evangelista, el expresidente de la Cámara de Diputados Gerardo Amarilla, figura entre los oradores.

El ministerio, presidido por Liliam Kechichian, comunicó que se tomó la de decisión de retirar la declaración de interés turístico luego de que "innumerables organizaciones de la sociedad civil manifestaron que esta actividad hiere profundamente su sensibilidad y podría entrar en contradicción con la política que desarrolla el Ministerio de Turismo".