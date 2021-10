Jueza de Operación Océano suspendió actuaciones durante diez días por supuestas irregularidades

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La jueza María Noel Tonarelli suspendió las actuaciones en el marco de la investigación denominada Operación Océano por un plazo de diez días, lo que incluyó la audiencia de este miércoles. La decisión se tomó ya que en la carpeta no consta la declaración de un hombre que fue citado a la Fiscalía, informaron fuentes a El País.

En la audiencia que se estaba llevando adelante esta mañana, un abogado pidió la declaración de ese hombre que concurrió a dar su declaración con asistencia letrada en calidad de indagado. Sin embargo, en la tablet de Fiscalía no había registro.



A partir de este hecho, un grupo de abogados planteó que un fallo del Tribunal de Apelaciones obliga a tener registro de todas las actuaciones y que, por lo tanto, también tenía que constar esta declaración.



La fiscal del caso, Darviña Viera, indicó que la Policía cometió un error en la citación ya que el hombre, que se presentó con su abogado Juan Fagúndez -presidente de la Asociación de Penalistas del Uruguay-, no tenía que ir con asistencia letrada ya que solo había sido llamado como testigo.



Sin embargo, los abogados insistieron en el fallo del tribunal, que indica que se debe grabar tanto a imputados como a testigos. Por tanto consideraron que se encontraban en desigualdad jurídica frente a la Fiscalía, porque sin las declaraciones no podían preguntar a la principal víctima sobre hechos reseñados en la misma.



Además consideraron que, como esta, también pueden existir otras declaraciones que no estén registradas.



Frente a esta situación la jueza Tonarelli decidió suspender las actuaciones por diez días, lo que incluye la audiencia de hoy y la programada para mañana jueves. Asimismo, indicaron las fuentes, apercibió a la Fiscalía de haber incurrido en una conducta fuera de lugar.