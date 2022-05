Océano: una de las 7 víctimas tenía 13 años; hubo prácticas sadomasoquistas, drogas y paseos en yate

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La acusación de la fiscal Mariana Alfaro parece un guión de una serie de televisión. En el documento, que tiene 79 páginas, la fiscal señala que uno de los acusados realizó “prácticas sadomasoquistas” y “utilizó un látigo” contra una víctima menor de edad. Otro de los imputados levantó en la calle a una adolescente internada en un hogar del INAU y mantuvo relaciones con ella durante una semana a cambio de un lugar para dormir y comer. Luego la dejó en una plaza. También existieron pagos de hasta US$ 300 por encuentros y promesas de paseos en barco, viajes en helicópteros y escapadas a Punta del Este.

En su escrito elevado a la jueza María Noel Tonarelli, la fiscal pidió entre tres y seis años de penitenciaría para los 11 acusados en la Operación Océano que enfrentarán un juicio oral. El caso tiene siete víctimas.

Imputado 1

En el año 2015, el hombre se contactó mediante la red social Tinder con una chica de 15 años. Le ofreció dinero a cambio de actos sexuales que incluían actos sadomasoquistas. “Las prácticas que realizaba el imputado respecto de la víctima consistían en apretarle el cuerpo al punto de asfixiarla, darle fustazos en los genitales, así como en todo el cuerpo. Para esas prácticas utilizaba látigos, vibradores, fustas, juguetes sexuales”, dice la acusación. Y agrega que, en reiteradas ocasiones, el acusado pasó a levantar a la víctima por el liceo.

Imputado 2

De las conversaciones iniciadas el 28 de mayo de 2019, surje que la víctina tenía entonces 17 años. El acusado le pregunta la edad. Y la chica miente.



Finalmente, la menor viaja a Punta del este y se encuentra con el imputado. El hombre la espera en un auto Mercedes negro sobre la calle Gorlero. Ambos mantuvieron relaciones sexuales en la casa del acusado. Antes de partir, la chica recibió US$ 200. Pocos días más tarde, la adolescente confiesa al hombre que le mintió y que tiene 17 años. El imputado finaliza la conversación con el siguiente mensaje: “Si querés verme, debes ser mayor y no mentir más”. De todas formas fue acusado por mantener el encuentro.

Imputado 3

El individuo conoció a la víctima cuando ella tenía 16 años y él 49 a través de una amiga de la adolescente. El 29 de enero de 2019 el hombre escribió a la víctima diciéndole que tenía una propuesta para ella. Le dijo que consistía en un encuentro para conocerse, por el que le pagaría U$S 100; otros US$ 100 si mantenían relaciones sexuales y que pagaría a las dos juntas U$S 300 (refiriéndose a las dos adolescentes amigas). “Fueron tres encuentros en los que el hombre y la menor mantuvieron relaciones sexuales. Al final de los mismos el acusado entregó U$S 100 a la adolescente”, apunta Alfaro.

Imputado 4

Los mensajes se inician con el imputado preguntándole a la víctima de 17 años si quiere un “sugar daddy” (un hombre mayor que mantiene a una jovencita). Ella responde que sí. El 19 de junio de 2019, el acusado escribe a la menor pidiéndole disculpas porque siempre anda a mil. Agrega que no puede contestar, que estaba casado, y le preguntó cuánto dinero quiere por encuentro, y cuándo podrían salir. La chica responde que cada encuentro cuesta U$S 100. Se concretó el 9 de setiembre de 2019 en un hotel de alta rotatividad. El imputado le dijo a la adolescente que le daría $ 4.000 porque no tenía dólares.

Imputado 5

El 30 de julio de 2019 el hombre creó un grupo de whatsapp denominado “El tío y las sobrinitas”. Los integrantes, él y dos adolescentes.



El 3 de septiembre de 2019, en el grupo de whatsapp, el imputado les escribió a ambas y les ofreció como menú de una cena sushi vegano y champán y que “si pudieran conseguir un porrito sería genial”. Una de las adolescentes le dijo, por privado, que iba con su amiga que también participaba en el grupo de whatsapp. El imputado le dijo a una de las chicas que fueran “tapaditas” para que el portero no sospechara, pero debajo del tapado que “se pusieran lindas y que le avisaran cuando estuvieran cerca para bajar a buscarlas por dis creción”, según relata la fiscal Alfaro.

Imputado 6

El 29 de diciembre de 2018, el acusado y dos víctimas adolescentes concretaron un encuentro. El imputado le dijo a una de ellas que no tenía dinero para mantener relaciones sexuales con las dos. La chica le respondió que ambas iban solo por “el gramo” (pastillas de metanfetaminas).



Según Alfaro, los tres se juntaron y mantuvieron relaciones sexuales en la casa del imputado. A cambio, el hombre les pagó a las dos con droga, dice el escrito.

Imputado 7

El 30 de junio de 2019, el individuo envió un mensaje al celular de una adolescente señalando que le había “encantado verlas”, refiriéndose a ella y a una amiga y que si mantenían contacto “grandes cosas harían”. En otras oportunidades, a través de whatsapp, el imputado invitó a una de las víctimas a ir a Punta del Este, a Buenos Aires y a dar un paseo en barco.



Este imputado también se relacionó con una tercera víctima entonces de 16 años, que vivía en un hogar de amparo del INAU. El adulto mantuvo relaciones sexuales con la menor durante tres días, le dio $ 500 y la dejó en una plaza. Poco después volvió a ocurrir lo mismo. Antes de despedirse en la plaza, el hoy imputado le dio a la adolescente “un manojo de monedas” que tenía en su casa como forma de pago, expresa la fiscal.

Imputado 8

El 22 de noviembre de 2019, un hombre creó un grupo de whatsapp bajo el título “Amores”, integrado por dos adolescentes, él mismo y otra persona identificada como “Millonario”. Se trataba de un ciudadano argentino.



En ese grupo, “Millonario” pidió a una de las chicas que le mostrara los senos. El imputado respondió enviando una foto de una de las adolescentes desnuda, dice la acusación de la Fiscalía.

Imputado 9

La chica tenía 16 años cuando fue contactada por el adulto. Este le ofreció $ 5.000 a cambio de mantener relaciones sexuales. Según la Fiscalía, para la chica este tipo de encuentros era algo nuevo, ya que el imputado fue el único hombre con quien mantuvo relaciones sexuales a cambio de dinero. “La víctima había perdido a su abuela, quien era su referente en su vida; asimismo tenía problemas familiares que la llevaron a aceptar la propuesta del imputado”, dice la acusación de Alfaro.

Imputado 10

La madrugada del 17 de junio de 2019 se concretó un encuentro entre la principal víctima de Operación Océano y el hoy acusado. La adolescente llegó en taxi que fue pagado por el hombre.”El imputado tomó mucho alcohol, la humilló. Le preguntó a la víctima si era menor y ella no respondió. Mantuvieron relaciones sexuales y él le pagó $ 5.000 o $ 6.000. En ningún momento le pidió un documento de identidad a la chica, señala la fiscal.

Imputado 11

A inicios de 2019, un individuo, con vínculos con meretrices se contactó mediante Instagram y whatsapp con una chica de 13 años. Le propuso mantener relaciones sexuales a cambio de dinero o regalos. El imputado le ofreció a la víctima generar un perfil en la red social Instagram a efectos de “promocionarse” como pareja y buscar terceros que estuvieran interesados en mantener relaciones sexuales. En al menos tres oportunidades el imputado y la víctima mantuvieron relaciones sexuales a cambio de dinero. El contacto entre el imputado y la víctima finalizó cuando la madre de la chica presentó una denuncia penal.

La Fiscalía realizó “depuración” de imputados

El viernes 13, el fiscal de Corte, Juan Gómez afirmó que finalmente veinte de las 33 personas que fueron investigadas en este proceso verán su situación resuelta por el Poder Judicial, ya sea a través de las condenas obtenidas en nueve de los casos por proceso abreviado o en las 11 personas que tramitarán el juicio oral y público. Agregó que con respecto a 13 personas el equipo fiscal actuante no encontró evidencias suficientes para llevar el caso a juicio oral, por lo que fueron sobreseídas.



El jerarca de la Fiscalía de Corte subrayó la importancia que tienen los procesos abreviados como forma de solucionar los conflictos penales, ya que la persona reconoce su participación en los hechos y a cambio recibe una condena que puede ser un tercio inferior a la que eventualmente recibiría.

Los delitos que Fiscalía cree que se cometieron

Ilícitos sexuales, pornografía y tráfico de drogas fueron establecidos en la acusación

Al finalizar su extensa acusación, la fiscal de Delitos Sexuales, Mariana Alfaro, solicitó a la jueza penal María Noel Tonarelli el inicio del juicio oral para los 11 imputados. En el escrito, la fiscal entendió que la mayoría de los acusados incurrieron en promesas de retribución o reiterados delitos de retribución a personas menores de edad a cambio de actos sexuales o eróticos. Uno de los imputados, que realizó prácticas sadomasoquistas con dos víctimas entonces adolescentes, fue imputado de haber cometido delitos de producción y almacenamiento de pornografía utilizando a menores de edad. A otro acusado también se le tipificó un almacenamiento de material pornográfico con adolescentes.



Otro de los acusados enfrentará un juicio como autor penalmente responsable de un delito de suministro de estupefacientes agravado con dos delitos de promesa de retribución a menores de edad a cambio de actos eróticos.



Uno los imputados enfrentará un juicio por difundir material pornográfico con imágenes de personas menores de edad, además de haber protagonizado casos de explotación sexual de adolescentes, sostiene el documento.



La fiscal Alfaro pidió para los acusados penas de penitenciaría entre tres y seis años. La mayoría de los imputados enfrentan penas largas por varias razones: haber mantenido contactos sexuales con más de una menor o haber incurrido en más de un delito. Es decir, además de la promesa de retribución o retribución a menores a cambio de actos sexuales, estas personas son acusadas de haber cometido otros ilícitos como producción o difusión de pornografía o tráfico de drogas.



En otro punto de su escrito, Alfaro solicitó a la Justicia que se condene a los acusados a pagar a las víctimas la suma



equivalente a 12 salarios mínimos, por concepto de reparación patrimonial y sus pérdidas de la patria potestad.