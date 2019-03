“Nacional sufrió daño de imagen y a su economía” por ofensa de hinchas en Chapecó

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

El Club Nacional de Football continuó con la demanda civil que inició contra dos de sus hinchas que realizaron “el avioncito” en el partido que los tricolores jugaron con el Club Chapecoense el 31 de enero de 2018 en Brasil. Los gestos de los hinchas albos, Nicolás Correa Macedo y Matías Huelmo Belén, que aludían a la tragedia aérea donde perdieron la vida 71 personas vinculadas al club -dirigentes, jugadores e integrantes del cuerpo técnico- se transmitieron por televisión a muchos países.

Los gestos de los hinchas determinaron que el Tribunal de Disciplina de la Conmebol sancionara a Nacional. Se le prohibió la venta de entradas a sus parciales por los siguientes tres partidos que el equipo jugase en dicho certamen en condición de visitante, que ya están cumplidos, y le aplicó una multa de US$ 80.000.

El club y los hinchas pidieron disculpas a Chapecoense. De todas formas, Nacional quiere aplicar una sanción ejemplar a sus dos hinchas.

By Guillermo Lorenzo

El próximo lunes se realizará una audiencia en el marco de un juicio por daños y perjuicios que inició Nacional contra ambos parciales. El club reclamó a los dos hinchas US$ 600.000 por daños de imagen y económicos.

Se tratará de una audiencia preliminar. Allí el juez buscará que ambas partes lleguen a un acuerdo. En caso de que no se alcance el consenso, el magistrado fijará los medios de prueba que han ofrecido las partes. Posteriormente, el magistrado fijará una nueva audiencia, en una fecha próxima, para diligenciar esas pruebas.

El País consultó al abogado de Nacional, Raúl Acuña, sobre el reclamo de la directiva hacia los dos parciales.

-¿No fue suficiente que los dos hinchas hayan pedido disculpas al Club Chapecoense y a Nacional?

-Para la Directiva anterior, en el momento en que ocurrieron los hechos, no fueron suficientes las disculpas. El perjuicio fue grande; se perdieron ingresos económicos. Y es obvio que hubo daño en cuanto a la imagen del club.

-¿Presentaron pruebas de ello en el Juzgado Civil?

-Sí. Entregamos en el juzgado publicaciones nacionales y extranjeras donde se publicaron los hechos (los gestos de los dos hinchas de Nacional hacia la tribuna de Chapecoense). También demostramos que Nacional debió pagar una multa a la Conmebol. Fueron alrededor de US$ 80.000.

-¿Qué es lo que más le duele a la Directiva de Nacional? ¿El daño a la imagen o el tema económico?

-Las dos cosas.

Rechazo

El 2 de abril de 2018, se realizó una audiencia en el Juzgado de Conciliación entre ambas partes.

La jueza de dicha materia, Silvia Castelli, procuró un acuerdo entre las partes.

Nacional insistió en que los dos parciales generaron un daño sin precedentes al club.

En tanto, los abogados de los dos hinchas, Martín Etcheverry y Daniel Burgos señalaron a El País que la demanda de Nacional “es improcedente” porque sus defendidos no incurrieron en un hecho ilícito, sino en un “desatinado” uso de la libertad de expresión.

El acta de la audiencia dice que los hinchas pretenden hacer llegar al Club Nacional de Football “sus más sentidas disculpas” por las expresiones o gestos realizados en el partido jugado contra el Club Chapecoense de Brasil.

MÁS

“Perdón, Chape, dos no nos representan”

Horas antes del inicio del juego de vuelta entre ambos equipos en Montevideo, y cuando comenzaron a ingresar algunas banderas, una resaltó del resto: “¡Perdón Chape, 2 no nos representan!”, rezaba la bandera que se colgó en la tribuna Abdón Porte del Parque Central. A este detalle también se sumó un homenaje al minuto 71 de juego recordando los fallecidos en la tragedia con aplausos durante todo el minuto. Uno de los hinchas que realizó las provocaciones fue eliminado del padrón social del club. El periodista Rafael Henzel, sobreviviente de la tragedia, aceptó las disculpas. “Un funcionario del aeropuerto aquí en Montevideo, hincha de Nacional, me pidió disculpas por los gestos de algunos hinchas en Chapecó”, publicó Henzel en sus redes sociales. Henzel no sufrió lesiones ni consecuencias y se sigue desempeñado en su labor acompañando a Chapecoense a cada uno de sus partidos.