"Se me fue la moto": fiscal Iglesias dio marcha atrás tras lanzar advertencia a periodistas

"Se me fue la moto porque estaba mal. Soy un ser humano, con mis pasiones, y con luces y sombres", dijo este martes el fiscal de Delitos Sexuales Raúl Iglesias sobre sus dichos hacia periodistas, que no identificó, tras la polémica generada por el archivo que hizo de unas 300 causas.

"Me gustaría que algún periodista que anda diciendo cosas por ahí que venga y me lo diga en la cara", había declarado el jueves pasado en diálogo con En Perspectiva (Radiomundo). "Estoy en Uruguay 1125. Que vengan y me lo digan en la cara", había remarcado.

Este martes, en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12), Iglesias fue consultado sobre cuáles fueron los comentarios que le molestaron, respondió: "Dijeron cosas de mi familia, de mi hijo. Eso me molestó". Ante la repregunta de si eso lo habían dicho periodistas, asintió con la cabeza, y agregó: "Pero ya está. Se me fue la moto, como dicen vulgarmente y ta, estuvo mal".

Sobre si estuvo bien haber informado en la prensa su voluntad de pedido de cambio de prisión efectiva por domiciliaria para los tres hombres imputados por el caso de una presunta violación grupal ocurrida en el Cordón, retrucó: "Insisto que actué correctamente y voy a expedirme por escrito sobre los fundamentos por los cuales entiendo que actué correctamente".



Consultado acerca de si está siendo presionado desde algún sector específico, respondió: "La presión que denuncié en su momento fue por qué si archivaba los casos se me iba a analizar el fundamento del archivo por la Fiscalía. Eso no correspondía. Para mí había una clara de la independencia técnica".

Ante la repregunta de si el fiscal de Corte, Juan Gómez, que encargó el informe, violó la independencia técnica, Iglesias dijo que si se revisaba el fundamento del archivo, sí. "Después, parece que en realidad lo que se va a ver son los números, la parte estadística, y en eso no hay problema", agrego.



Respecto a por qué consideró que el fiscal Gómez se dejó presionar por la Intersocial Feminista, dijo: "Él puede recibir y entrevistarse con quien quiera, como lo puedo hacer yo, pero me pareció que ante esa situación hubiera estado bueno que me hubiera llamado (para decirle) 'a ver qué pasó con esto', y no salir a decir 'voy a pedir los informes'. Eso lo noté así, y más cuando en ese momento se iba a tratar los fundamentos de los archivos".