Justicia absolvió a dos policías que habían sido imputados por la muerte de Santiago Cor

La jueza Patricia Hornes resolvió este lunes absolver a los dos policías que habían sido imputados por la muerte de Santiago Cor. El joven perdió la vida en un accidente en plena persecución policial en agosto de 2020 en Durazno.

Más de un año después, en octubre de 2021, la fiscal Bárbara Zapater realizó el pedido de acusación, ya que había entendido que se trató de un caso de abuso de funciones “en reiteración real con un homicidio a título de dolo eventual” y había pedido una pena de cinco años y siete meses de prisión para ambos policías.

Este lunes, tras la decisión de la jueza, la fiscal dijo a Subrayado (Canal 10) que apelará el fallo. La decisión está sustentada "en las diferentes inconsistencias que hay, y en que no fueron analizados todos los medios de prueba que se diligenciaron y algunos fueron analizados parcialmente", comentó.



La fiscal aclaró que la decisión no quiere decir que no respeten la sentencia judicial sino que no la comparten.

Por su parte, el abogado defensor, Andrés Ojeda, elogió el trabajo de la jueza. "Lo manejó muy bien, resolvió muy bien las contiendas procesales y sacó una sentencia profunda y sólida, que me animo a decir que tiene altas chances de mantenerse firme en un tribunal. No solo porque está correctamente determinada sino porque está profundamente sólida fundada", indicó.