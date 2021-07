Jueza falla el jueves sobre recurso presentado contra obra teatral basada en Operación Océano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La jueza de Familia, María Alejandra Álvez Marquisa, resolverá este jueves sobre el recurso que fue presentado por los padres de una de las víctimas de la Operación Océano, fallecida en 2020, para solicitar que se prohíba el estreno de la obra de teatro “Muñecas de piel”, que se basa en este sonado caso judicial.

La magistrada tenía tiempo hasta este martes para definir, pero informó a las partes que se tomará dos días más para resolver, confirmó a El País Marianella Morena, directora de la obra.



Las abogadas de los padres de la víctima manifestaron su preocupación por la vulneración de derechos que podría surgir a partir de esta pieza. “Sobre su historia (de la adolescente fallecida) versa esta obra. Las circunstancias de su muerte aún se investigan y forman parte de este caso de explotación sexual adolescente de alta connotación pública que continúa abierto”, dice un comunicado de prensa.



Y agrega: “Estamos en absoluto desacuerdo con que se incluyan aspectos directamente relacionados con la víctima y las circunstancias de su muerte”.



Por su parte, la directora de la obra, Marianella Morena, niega cualquier vinculación de su trabajo con la víctima fallecida. "Hay una especulación sobre una obra que no se ha estrenado, por lo tanto todavía no hay obra. A partir de un afiche y una fotos de comunicación estas personas interpretan y especulan que la obra habla de su hija. Yo ya les dije que no, que no aparece nombre ni imagen", dijo.



Además, Morena recordó que viene trabajando con poblaciones vulnerables desde hace tiempo, "esta no es una idea oportunista", y que lo que busca es, a partir de un caso como la Operación Océano, hablar sobre la explotación sexual de menores.